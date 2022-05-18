國家級大廚貼地潮州菜！招牌30年老菜脯燉豬肚、惹味豆醬焗嫩雞！必食刁鑽川椒雞頸肉，一條肉等於一條雞頸！

限聚放寛，新食肆都紛紛出籠，除了近兩三年遍地開花的日本料理、歐西餐廳、高端中菜及文青咖啡店，原來也有全新而貼地的潮州菜館 —— 終於，食潮州菜唔使食來食去都係嗰幾間。

驟聽起來，「正潮樓」的來頭不少，焦點主要集中於大廚陳澤嘉身上，他屬於國家級潮菜烹飪大師，根據資料顯示，19歲那年便正式拜師學藝，23歲時已出任三級廚師，27歲就已經擔任粵東地區高級技師（相等於全國最高級廚師級別）廚師長職位，在職場生涯晋升得頗為快速，可見在廚藝上是很有資質的人才 —— 雖然，很多人都取笑中國做假嚴重，對其各種制度和出品都表示懷疑，甚至有說「中國甚麼都是假的，只有騙子是真的」，不過以我經驗所得，能夠取得國家級廚師級別的，都真旳要具有真材實料，所做的菜式都是很見得人。

有趣的是，有國家級廚師坐鎮，並不代表正潮樓走高格調，反而是偏向普羅大眾層面，雖然像很多近年冒出的高端名貴中菜館，特設幾個包廂，以便接待各方VIP，但正潮樓的整體裝潢沒有太過豪華瑰麗，格局比較casual，餐枱沒蓋上枱布，卡位更稍為狹窄，菜牌上的價格亦不太貴，比想像中貼地得多。

正潮樓位於灣仔謝斐道，不算是最顯見的位置，卻鄰近地鐵站非常方便。

室內裝修不太豪華，大廳最大的亮點，是有一幅巨大的「五嶽獨尊」泰山風景畫。

其實對我來說，裝潢不是很重要，畢竟潮州菜本身不是很嬌貴的菜系，好不好食才是至為實際，這方面正潮樓不單止達標，還超出我的期望。

冷盤先有魚露浸花甲，碟上的花甲不是很多，但每顆都大大隻，肉質夠厚夠飽滿，入口也很嫩滑，所浸泡的魚露沒有蓋過花甲的鮮味，做得恰道好處。

魚露浸花甲，以潮州魚露、蒜頭、醬油、鹽、辣椒、芫荽等調味，鮮甜可口。

另一冷盤是很傳統的鵝粉肝拼鵝肉片，同枱朋友都一致力讚鵝粉肝的質感與味道，真的剛剛好，質感夠粉嫩，一點都不嚡口，而且軟硬度很準繩，入口就有散開之感，具甘香肝味而不過濃郁，可見廚師的功力。我亦很喜歡鵝肉片，亦是味道與質感的完美配合，滷水汁的濃淡相宜，令鵝肉片具肉味又不過鹹。

鵝粉肝拼鵝肉片，看似很簡單很basic的潮州冷菜，其實做得出色是最顯功架。

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