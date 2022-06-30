6大高質Weekend Brunch推介！北歐風魚鮮、機場靚景任吃生蠔/龍蝦/藍青口、高空嘗京川滬點心片皮鴨、家鄉Style正宗意粉、精緻法式小酒館

勞碌一周後，到了周末最想睡到自然醒，然後再吃一頓稱心的Brunch來重新充電。要給自己打氣，可不只是一個All Day Breakfast就足夠，吃貨如我，就要選具特色的Weekend Brunch！如果是悠閒地吃點北歐情懷的三文魚美食、觀賞機場美景歎地中海菜、不平凡的川式點心與片皮鴨、來自意大利小鎮的家鄉菜之如何？愛飲兩杯的，有高性價比暢飲之選，還有法式小酒館醉人滋味！6種Weekend Brunch帶來6種不同的假日風情，任君選擇，周末每刻值千金，別辜負！

【6大高質Weekend Brunch推介】1. 機場靚景歎地中海美食：海岸扒房



周末有時間的話，不妨走遠一點到東涌吃個最豐富的Weekend Brunch，幻想準備乘坐飛機前往遙遠國度。香港東涌世茂喜来登酒店頂層的海岸扒房以對正機場靚景為賣點之外，他們的Weekend Brunch最近獲得不少好評。皆因新任主廚 Martín Carrasco設計了分量十足的菜單，不少人吃過也會讚有驚喜。





主廚Martín Carrasco是西班牙人，地中海菜式烹調廚藝精湛。



首先，早午餐的新鮮法國芬迪奇生蠔、挪威雪蟹、原隻波士頓龍蝦及布列塔尼藍青口等等是可無限量供應，讓人大快朵頤。頭盤的話，主廚Martin極力推介兩款地中海小吃Antipasti及Pinchos。他指Pinchos是巴斯克的特色菜，以小串穿著各種菜式，讓大家在吃主菜前作為醒胃菜。這些菜式包括伊比利亞火腿炸丸子、烤八爪魚配以蒜泥蛋黃醬、西班牙蛋餅、鵪鶉蛋和蘋果酒烤辣肉腸。芝士狂熱更不能錯過豐富的歐洲芝士選項，包括康堤芝士、西班牙松露羊奶芝士、史帝爾頓芝士、 金文畢芝士及莫爾比耶芝士，當然不少得煙三文魚忌廉芝士一口小食。





無限量供應的海鮮包括法國芬迪奇生蠔、挪威雪蟹及原隻龍蝦等。



Pinchos是巴斯克的特色菜，以小串穿着各種菜式，適合作為佐酒菜。



而每一人選一款的主菜也相當豐富，加泰隆尼亞的傳統美食，A la Llauna鱈魚扒、美國和牛封門柳（黑標）、Kurobuta豬扒或素食選擇油封朝鮮薊配烤蔬菜，個人獨享或與友人分享也是不錯的選擇。吃完主菜，也不要錯過他們的甜點，西班牙油條、自家製日本芝士蛋糕或新鮮果盤都是完美的甜蜜精選。本身這個Brunch已設有2小時無限暢飲紅白餐酒、生啤、汽水、果汁，但若你想歎杯美酒的話，可以另加$298，升級無限暢飲Veuve Clicquot Ponsardin香檳、Twinwoods Estate白酒、Chardonnay白酒及Cabernet Sauvignon紅酒，將周末的享受昇華。





甜品選擇亦豐富有西班牙油條、自家製日本芝士蛋糕都相當吸引。



香檳假日早午餐



供應日期及時間：逢星期六、日及公眾假期 12nn-3pm

價錢：$888／成人、$528／小童，包2小時無限暢飲生啤、汽水、果汁，另加$298可享2小時暢飲香檳；另收加一服務費



海岸扒房



地址：東涌怡東路9號香港東涌世茂喜來登酒店19樓

電話：2535 0025



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