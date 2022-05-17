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17/05/2022

海洋公園水上樂園重開！推門票優惠：身份證指定數字半價！學生下午入場最平$68？DSE應屆考生都有折？（附各優惠詳情）

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　炎炎夏日，除了可以去商場Shopping歎冷氣之外，還可以去邊到降溫？梗係去玩水啦！玩水不一定只是去游泳池或者沙灘，我就會揀去水上樂園，最近海洋公園水上樂園已經重開，他們更推出不少門票優惠，例如身份證有指定數字就可以半價入場，學生更可以用震撼價入場玩水，即睇優惠詳情啦！

 

（圖片由海洋公園水上樂園提供）

 

海洋公園水上樂園優惠一︰身份證有指定數字享半價！

 

　　今年是海洋公園45周年，他們就推出了「見字有賞」活動，而這個優惠一樣適用於水上樂園！由5月20日至6月30日期間，只要你的身份證號碼有「4」和「5」兩個數字順序相連排列，可享半價門票優惠，即成人門票$159起，小童就低至$112起；只是有其中一個數字的則享8折優惠，即成人門票$255起，小童門票$178起。

 

海洋公園水上樂園優惠二︰學生平日門票$100有找！

 

　　雖然各位學生已經提早放完「暑假」，但是去水上樂園暢玩是不需要分時間的，放學一樣可以去玩！水上樂園就將於5月19日下午4時推出學生平日門票，全日制學生只需要出示有效證明文件，就可以$68買有效期14天的門票，在平日（公眾假期除外）下午2時後進場！

 

優惠期︰5月19日至6月2日

 

海洋公園水上樂園優惠三︰DSE考生優惠！

 

　　除了全日制學生有著數之外，DSE考生都有！由即日至6月30日，應屆DSE考生可以8折購買水上樂園的門票，考完試可以入去鬆一鬆！

 

8折門票價錢︰$318

門票有效期︰即日至6月30日

 

海洋公園水上樂園優惠四︰非指定日期門票優惠

 

　　水上樂園由即日至6月30日期間推出非指定日期門票，大家可以在這段時間自選一天入場，時間更彈性！門票優惠如下︰

 

（官網截圖）

 

　　提提大家，進入水上樂園前要先進行預約樂園會在5月份內每星期開放五天（星期三及四除外），大家都要符合「疫苗通行證」的要求和掃「安心出行」。

 

海洋公園水上樂園

 

網站︰https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/

網上預約入場︰https://wwreservation.oceanpark.com.hk/opendated/tc

開放時間︰https://waterworld.oceanpark.com.hk/tc/plan-your-visit/park-hours-schedule/

 

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