【手機冷知識(上)】手機每天關機一次，好還是不好？

手機每天關機一次，好還是不好？

你晚上睡覺前有沒有關手機的習慣，手機每天關機一次，到底好不好？

有人覺得每天必須關機，可以讓手機得到充分休息，延長使用壽命；

有人覺得智慧機不像功能機，根本不需要每晚關一次機。

其實比較合理的說法是：

每週關一次機，因為手機像人一樣，也需要不定時的休息，不過並不需要頻繁到每天都關機。

01.經常開關機，對手機損耗略大

我們每次關機再開機時，有沒有發現手機上有大量的數據要重新載入讀取，這對存儲器會產生一些損耗，開關機的頻率越頻繁，這個損耗就會越大。

如果手機質量好，那影響不大，通常都是直接忽略不計。但如果手機本身就存在質量問題，那頻繁開關機造成的損耗可能就會體現在手機上嘍~

02.經常開關機更耗電

上面說了，每次關機再開機後，手機要全部重新載入各種數據之類的，從開機到進入待機狀態，cpu高速運行，耗電量增加，這一過程耗電量少的5%，多的可能高達10%，當然不同的手機這一數據也不盡相同。

而如果只是待機，手機會根據信號強弱自動調節功率並優化運行，從而達到省電目的。所以說，有的時候關機比開機還要費電。

03.長期不關機會導致運行速度變慢

手機用著用著就變得好卡，這是因為在運行過程中，系統裡會產生各種深度垃圾檔，一般很難清理乾淨，而且還有很多後台程式在啟動、運行，時間久了，垃圾越來越多，手機自然也就越來越卡了。

所以，建議手機每週重啟一次，因為在重啟過程中，手機會深度清理掉那些系統垃圾和各類後台程式，完成自我修復。這也是為什麼每次手機卡頓時，重啟一下，就又變得流暢了的原因之一。

溫馨提示：

有人擔心晚上不關機睡覺會有輻射，其實我們沒必要過度擔心，手機輻射對於人體來說是微乎其微的，都在安全范圍內，基本可以忽略不計。

當然對於一些特殊人群，比如孕婦或小孩，因為機體更虛弱，需要更好的保護，所以才需要盡量遠離手機，避免這些微乎其微的輻射。

(資料來源：coms.pub)



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