【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

為提升 etnet 財經．生活App 及 etnet 強化版MQ App 的用戶體驗，我們誠邀etnet讀者花數分鐘回答幾條問題，協助我們了解你的需要。填妥問卷的參加者將獲得一個月免費試用強化版MQ Level 1串流報價服務 (名額有限，先到先得)，亦有機會額外獲得HK$10麥當勞現金券。

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活動條款及細則：



1. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。



2. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。



3. 參加者將經電郵通知一個月免費試用強化版MQ Level 1串流報價服務之登入詳情 (只限已提供所有聯絡資訊之參加者，包括聯絡電話、電郵及姓名，名額有限，先到先得)，而寫得最好的參加者將額外獲得HK$10麥當勞現金券。



4. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。



5. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。



6. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。



7. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。



8. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。







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