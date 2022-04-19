19/04/2022
【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？
【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？
疫情慢慢受控，大家生活開始回復正常，但大家仍然要避免到人多擠逼嘅地方！etnet chill同大家繼續chilling at home，玩遊戲贏獎賞！
相信大家經歷咗2-3個月WFH，都一定有解鎖到一啲新技能！一人寫低一個最強技能，睇下邊個最勁！記得寫埋點樣學到/做到，有機會贏走麥當勞現金券！
參加方法：
1. 讚好/Like etnet Chill Facebook 專頁
2. 讚好/Like 遊戲帖文
3. 於遊戲帖文 tag 3位朋友
4. 填妥表格並回答問題：https://bit.ly/3rapRJ8
獎品：麥當勞$10現金券（名額15個）
活動截止日期：
2022年5月2日 (截至晚上11:59)
活動條款及細則:
1. 活動將於2022年5月2日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。
2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。
3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。
4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的15名參加者將獲得麥當勞$10現金券乙張（價值$10，名額15個）。
5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。
6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。
7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。
8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。
9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。
10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。
如對本推廣活動有任何查詢，歡迎電郵至 mkt@etnet.com.hk 。
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