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心理攻防戰
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26/05/2022

缺乏自信要靠自誇？以行為表現令他人讚歎？自戀也分高低層次！你屬於哪種？

#心理情緒 #自戀 #自信 #精神 #自戀人格 #性格
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　某甲愛自我取噓，感覺良好，經常向身旁的人說他是如何聰明有能力，如何受上司重用。旁觀者未必苟同，但也會基於禮貌或同情而不會反對或挑戰他的看法。

 

　　他絕對不是一個有自信的人。相反地，他自慚形穢，知道自己不是甚麽偉大的人材，只不過是那種排隊排到高薪厚職，在機構四十年五十年以熟練技術和人脈而有所建樹的穩重派而已。

 

　　旁觀者覺得那些聰明而複雜的領導並不是器重他，而是好好善用他。但是，他缺乏的就是這種自知之明的醒覺。所以，旁觀者預計他會是一個發展止於此的小領導，是未來的棄將。

 

《金秘書為何那樣》劇照

 

　　某乙也是一個自戀的人，他總有那種明星明人的氣質。他的出現永遠都令人不能不注意。他好比一隻開屏的孔雀，七彩繽紛，又是能幹智慧的專業人士，又是學貫中西文化的文化人，又是多才多藝的藝術家和長袖善舞的社交蝴蝶。

 

　　某乙絕對不會自誇，他只是不斷以他的行為表現來令旁觀者讚歎。你可以討厭他，但你很難抗拒去欣賞他的所作所為。

 

　　這就是低層次自戀與高層次自戀的分別。前者缺乏自信，能力低，所以要自誇來搏取別人的認同，甚至是別人的不反對。後者卻是真正的有能之士，有自信，他同樣是喜歡旁人的認同和讚賞，但卻會用他的艷光來令你不能抗拒地讚賞他！

 

 

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