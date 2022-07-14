  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
心理攻防戰
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

14/07/2022

年邁父母疫下擔憂、沮喪、變得更內向？別期望改變他們！調整自我心態和生活態度應對

#心理情緒 #性格 #內向 #長者 #疫情 #心態 #生活態度 #改變 #身心健康 #情緒
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　當丙看到上期那兩位接近退休年齡的甲和乙傾談，說到他們那些八九十歲的父母的期望時，丙感嘆說：「真是過份，怎能期望如此年長的父母去改變呢？」

 

　　甲和乙聽到之後，帶著冤屈說：「請細看多一遍，我們可曾怪責他們？我們只不過是從當中有所反思學習，覺得自己要及早作心態上和生活上的準備而已！」

 

　　丙說：「我見過很多差不多一百歲的長者仍是很活躍，又跟朋友打麻雀，又去耍太極。你可有想過為何你們不是府上幾位會是如此內向？」

 

　　甲說：「其實你已經答了你的問題，他們性格內向，只喜歡和數位朋友來往。疫情關係，有些入院、死亡，有些則完全不敢外出或會面。過了這幾個月困在家中的日子，人數和人事的變遷，又豈不會令他們更內向更自我封閉？」

 

《父母愛情》劇照

 

　　乙說：「他們退休前是成功的專業人士，知識分子，在過去幾年是社區裏活躍的義工。現在身體健康變差，活動能力減弱，就難以放下身段去變作受助者，一時都難以接受自己的退步，而且他們深深明白這是不可易轉的衰退啊！」

 

　　丙說：「這樣說來，都是內向性格和高知識水平之錯？」

 

　　心理學家看見這個「點極都唔明」的困局，決定出手了，說：「這是一個時、地、人相互作用的情況。內向和知識不是問題，但因疫情長期困在家中，不斷看見聽見朋友或同輩生病、入院、死亡，他們的擔憂和沮喪自然與日俱增，動力和生活興趣下降。所以甲和乙才不斷提醒自己，就算不能或不會改變性格和現實，也要調整自己的心態和生活態度啊！」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多心理攻防戰文章

你可能感興趣

#心理情緒 #性格 #內向 #長者 #疫情 #心態 #生活態度 #改變 #身心健康 #情緒

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk