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21/03/2022

七情與五臟相應！春季養生在「養心」！三月木棉花開，出外賞花放鬆！

#春天 #養心 #放鬆 #五臟 #七情 #養生 #木棉花 #春天養生 #賞花
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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    綠路閑人

    本欄逢周五更新

Photo: 由作者提供

　　按二十四節氣寫養生文章，始於2014年，當時以《春季養生 DOs & DON’Ts 》命題，內容從飲食、起居和衣著幾方面，寫了一個概略，談不上專業到位，純粹分享個人生活小守則。

 

　　歲月匆匆，日子依舊，每年踏入春季，我就是這樣吃、這樣穿、這樣活。

 

　　另有幾篇關於食療的舊文：《春季疏肝飲雞骨草湯》(2015年)、《明目養肝枸杞菜湯》(2016年) 、《金針菜健腦忘憂》(2017年) 及《溫中絕招三月天吃花椒》(2018年) 等，都是師奶平靚正湯水小菜，無難度、零失誤。

 

　　讀過的，忘記了，隨時可以在此平台找來再讀，十多年前的舊稿件，一個按鈕，就唾手可得，還要是費用全免。只要把養生視作生活日常，依據氣候和個人狀況，按部就班，調節實踐，有記心、有恆心，假以時日，自有得著。

 

　　食療以外，祛寒保暖也是重點。驚蟄一過，已是春分，季節交替，溫差大，特別容易患上感冒，要完全避過，談何容易？初發的時候，自己做點小功夫，也許有助紓緩。

 

　　《感冒初起自救八法 (上篇) 》及《感冒初起自救八法 (下篇) 》也是舊文，共兩篇，上篇以食療為主，下篇則需要身體力行。

 

　　文中提及的產品，絕非廣告，純粹生活記錄，閑話閑聊，絕不專業，且年代久遠，閑人進退之間，還請自行判斷。

 

　　春季養生，「疏肝理氣」乃重中之重，由是不得不提「養心」這一環。

 

　　喜、怒、憂、思、悲、恐、驚這七種情緒，中醫稱作「七情」，七情跟五臟相應，過喜傷心、過怒傷肝、憂思傷脾、過悲傷肺、驚恐傷腎。七情波動，心神不定，大喜大悲，肯定傷身，真正養生，重點在養心。

 

　　不要把所有問題歸咎於外在環境，一切唯心造，每人心中，都有一個只有自己看到的世界，那不一定是真實的世界，只因每一個起心動念，影響我們的視野和行為，換來結果，自然大不同。

 

　　抄錄故事一則。

 

　　北宋蘇東坡與佛印禪師常常在佛學修行上參話頭互相切磋，某天，兩人一起對坐參禪，蘇東坡忽向佛印提問：「你看我這樣坐著像什麼模樣？」佛印回答：「你像一尊佛。」

 

　　蘇東坡高興極了，想趁機戲弄佛印一番：「禪師，你怎麼不問我覺得你像什麼啊？依我說，你看起來像一堆牛糞！」蘇東坡自覺口舌上贏了一仗。

 

　　有說這是《禪宗公案》，熟真熟假，難說，卻流傳了這一句禪偈：「佛心看人，人人是佛；鬼心看人，人人是鬼。」蘇東坡把佛印禪師看作一堆牛糞，以人為鏡，仁者見仁，智者見智，我們怎樣看待別人、怎樣看待外在世界，正好反映自己的內心作意。

 

　　心隨境轉，污穢不淨，境隨心轉，六根清淨，改變心態，一切不一樣。

 

　　春三月，看那高聳入雲的木棉，英姿勃發，橙紅的花朵，開得燦爛，無論是掛在樹上還是平躺地上，同樣奪目，久不褪色。木棉花的花語是「珍惜」，皆因花期甚短，好好把握這春回大地的日子，往外走走，惶惶終日，於事無補，儘管放輕鬆，做好自己，做好基本步。

 

 

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