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28/04/2022

花卉心理學｜你喜歡甚麼花？花會透露你的內在渴求和反映別人對你的觀感！

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　花能解語，也能解碼。

 

　　你欣賞甚麼花？它可以揭示你的性格、興趣、作風和反映別人對你的看法。

 

　　今期不揀那些熱鬧明艷的花卉，如玫瑰、牡丹等，喻意太明顯了，改而選一些較含蓄的品種，如櫻花、桂花、木棉花、洋甘菊、繡球花、油菜花等。

 

一、櫻花：浪漫感性，同時懂得享受人生、和不斷豐富自己。

 

　　我一位多年閨蜜是櫻迷，隨夫住在國內，最近她傳來附近園林的日本櫻花和中國櫻花照片，各有風姿。我慣見櫻花嫩白粉紅開遍山頭，原來近鏡是這麼清麗，一問之下，才知道日本櫻花五瓣吐芳華，中國櫻花則雙層成疊瓣。

 

　　我這閨蜜在中國到處漂，但每刻一處，必然努力去識花、栽花、插花、賞花，一條龍服務。此外又精研烹飪，先生每次公幹在外，都慨嘆無法就嘗「煮婦」的美食。除了入得廚房，她還出得展覽，自學珠寶設計，當然常以櫻花為創作靈感啦。

 

　　所以賞櫻的人對浪漫和美感有不捨的追求，也講究生活的體驗和情趣，予人多才多藝的感覺。

 

二、桂花：淡雅從容、信心十足、可剛可柔，極有性格。

 

　　如果櫻花是一道如霧如煙的風景，那麼桂花便是一種芳香的氛圍，包裹著你，柔柔淡淡的，微甜。

 

　　桂花雖然驟眼看來嬌嫩，其力量來源卻很粗壯，因為樹身高大挺拔、枝椏繁茂、樹皮粗糙，樹葉邊上還有小刺，不小心會扎破手指。

 

　　所以桂花的知音，也剛柔並重，冧你時很溫柔；「疾」你時可以很強悍。

 

三、洋甘菊：樸素可愛，有時太遷就人，未必獲得期望的回報。

 

　　欣賞洋甘菊的人，討厭俗艷和excess，本身也不搶眼，但很窩心。由於同理心特別豐富，擅長照顧家人和朋友，熱愛家庭、重視溝通。

 

　　這種熱情的人有時付出太多，反而覺得自己被冷待，所以要理智地選擇付出的對象，以免常常「入不敷支」。

 

四、繡球花：開心快活人，典型team player。

 

　　性格樂觀，面向太陽，快樂時會約一班人高興一番，失意時也相信明天會更好。這種人不喜獨處，會在朋輩中找到力量和意義，可能是party animal，但玩樂時玩樂、工作時工作，在事業方面也積極，容易向上流。

 

五、木棉花：性格率直，意志堅毅，容易有建樹，有時欠情趣。

 

　　愛木棉花的人目標明確、勇敢堅持，追求有質感、有成就感的人生。但有時太認真，予人缺乏生活情趣的印象，所以宜在追求遠大理想和照顧眼前樂趣中取個平衡，有時也要學習活在當下、樂在當下。

 

六、油菜花：真人不露相，你渴望驚喜和契機。

 

　　別看油菜花不起眼、一大片一大片的，似乎不出眾，其實很有想法和才華。其魅力和成就來自一個頑強的growth mindset，而且想像力豐富，常有突破。不過性格可以比較極端，既愛party，也愛獨處。有時感性、有時理性。間中渴望多姿多彩、間中又喜樸素無華 ，真叫人眼花撩亂，並非如油菜花田那麼統一鮮明。

 

　　如果你無法決定那種花是你的至愛，冇問題，有種花人見人愛，叫「任你花」！

 

 

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