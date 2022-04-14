面相分析｜圍封隔離日子都有得著！哪些人最「宅」？竟然同耳型有關？

朋友在上海，上月被圍封。

他說小區若發現一宗陽性個案，會有7+7的安排，即7天禁足，然後7天可以在小區遊蕩，但若期內又有新的陽性結果，就再來7+7，他慨嘆這真是無期徒刑！

在這百無聊賴、「宅」到悶壞的日子，一位美國朋友傳來英文帖子，令他頗有感悟，內容大約如下：

「我問自己，如何看待生命？

原來所有的答案都在我的斗室！

天花板說：目標要高。

風扇說：要酷喔！

時鐘說：珍惜光陰。

牆壁：若能負重，要替人分擔喔！

日曆：人要日日更新。

銀包：儲錢為未來。

鏡：常常自我觀照。

窗：擴闊視野。

地板：別離地。

樓梯：小心每一步。

最有趣的是：

馬桶：是時候放下了，馬上放下吧！

廁紙：準備隨時「舐」嘢！

（Expect shit everyday，這句比較難譯，Shit是屎，同時也指麻煩、「大鑊」、廢話、臭罵、受氣、不公平……等，含意豐富而粗俗痛快。）

既然人在「困境」，探索一下人生意義也無妨。

但有些人，卻能樂在「宅」中。

無論他們看來多談笑風生、交遊廣闊，當有選擇時，他們寧願呆在家中。

耳型狹長的人，也喜歡較窄的活動範圍，就是家境不錯，也不享受「周圍飛」的奢華、和夜夜笙歌的熱鬧，是真正「愛回家」的品種。

在心理層面，他們比較孤高。耳朵闊大的人喜歡人氣，有位耳朵闊大的闊太一次向我投訴一位女友，說她這人虛偽，誰料轉頭闊太又約她吃飯，我奇怪地問闊太，答案是：

「唔係個個都得閒陪我嘛！」

耳型狹長的人不需要找閒人去消磨時間，他們對朋友精挑細選，不慣兄弟成群、或姊妹成堆，究其原因，是因為他們並非看得起很多人，而且覺得時間寶貴，應該留給自己。

這種人享受獨處，就算結了婚，也堅持要有自己的時間空間，不想伴侶干涉自己的行蹤，所以無論是拍緊拖或結了婚，都不會天天報到。

天生的宅男宅女在圍封的日子會樂在其中，全無問題。非此族類則要自己想辦法，一是在蝸居裏慢嘗心靈雞湯，一是計劃他日「放監」如何同大地的陽光玩遊戲！