面相覓姻緣｜找伴侶先要了解心儀對象學歷？讀心理或政治、從商者面相有何不同？

娛樂界的朋友傳來一則故事，奇招突出，殘忍而富電影感。

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大學圖書館裏，一個男生問一個女生：

「請問你旁邊的位置有人坐嗎？」

女生刻意提高音調答：

「不！我不想和你上床！」

圖書館的學生都瞪著男生。

他尷尬死了。

過了幾分鐘，女生走到仔身旁，悄悄地說：

「我是學心理的，非常懂男人在想甚麼。那麼多位置你不坐，偏要坐我旁邊。怎樣？我沒冤枉你吧？」

她剛說完，男生突然大聲說：

「一次8000！你以為你是誰？」

全場學生立刻震驚地望向她。

這時男生站起來，對已經面紅耳赤的女生低聲說：「我是學政治的，非常懂得如何毀掉一個人。」

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這故事藉不同學科的極端實驗精神，借題發揮，同時對兩性遊戲也有點啓示，既攪笑又荒蠻。

現實中， 不同學科的畢業生又在外型和行為上有明顯的差異。單身者在找伴侶時，對象的學科也可能提供一點線索，方便部署—是追逐、是周旋、還是撤退。

念心理學的，普遍相格比較柔軟，聲線也夠悅耳。他／她們富探究精神，而且多顧及別人的感受，不像故事中的「女殺手」。研究心理學的人眼神比較活潑，因為思緒要應對不同現實的挑戰，他／她們熱愛生活情趣、懂得享受、常攪新意思，間中會設計一些心理測驗，提供不同環境和性格的分析，往往很受歡迎（當然，間中也有些神經兮兮的。）

剛好相反，念政治的比較孤芳自賞，面部較多稜角，滿腦子不同主義，咀巴比較毒辣，喜歡與人辯論，而且不贏不休。他／她們最熱衷於理論，卻缺乏實踐的空間，因此常高談闊論，比較不貼地，你如果是個好的聆聽者，又被他／她認證「夠班」，在兩性的周旋中，你已贏了一半。

至於那些相格圓潤的，畢業後多從商，最初企圖在商場上實現其「烏托邦」，後來被現實摑了幾巴才醒覺。好在學得快，能迅速掌握金錢遊戲的規則，這種人因為已揚棄了從前的思想包袱，反為容易相處，你若嫁了他，他的包袱不見了，卻有財力買名牌包包給你，可真是一舉兩得！

尋找伴侶，多少都有點遊戲規則、或致勝法門，若能巧捉心理、「政治」正確，總可佔點先機。