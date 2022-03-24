面相分析｜閃婚族容易閃離？早婚或遲婚，看「緣」也看「耳」！

疫情下有許多限制，但並沒有阻止我朋友睇樓、也沒有妨礙我睇相。

朋友在她的「光輝」歲月，落街買斤菜可能買層樓，但自從加了額外印花稅後，已經豪情不再，但一聽聞有業主因移民而提供筍盤，她還是以「視病如歸」的勇悍去參與，這是她走出抗疫抑鬱的獨門方法，她又喜歡找人陪，所以便拉著我去「尋寶」。

在這過程中，我認識了介紹這筍盤的經紀，大家談得很高興，當她知道我對玄學有興趣時，神情認真地問：

「我嘅相有咩唔好呀？」

「你真醒目，君子問凶不問吉。」

「我有好強嘅危機意識，我除低口罩俾你睇吖。」

「唔駛，睇樓活動已經危險、除口罩仲高危。」我答，然後說：「不宜早婚，廿五歲前嫁會好麻煩，甚至分開。」

「離咗啦！當年爸爸媽媽成日嗌交，我為咗逃避呢個唔幸福嘅家庭，22歲就嫁咗，25歲離咗。」

結婚這回事，時間很重要。太早一舊雲；太遲賣剩蔗。

現在25歲結婚，有人認為還是過早，可能窒礙個人和事業發展。還有，更大的悲劇是婚後才遇到至愛，到時烈火焚身，放棄愛可能後悔、但留住愛又留住罪，頂級糾纏！至於結婚太遲嘛，眼見自己的市值迅速遞減（指女性），可能求求其其，是但搭隻尾班船，結果可能上了賊船。

一位舊同事，自恃是靚女，揀極唔啱，到了三十九，草草嫁了，婚後才發覺他「三無」—無情、無家用、無胸襟，常常妒忌她能幹，她可真是貼錢買難受，終於也離了，現在衹好懷念那些曾經向她求過婚的暖男。

怎樣看自己是適合早婚還是遲婚呢？

看耳朵！

耳朵有兩個輪，外面叫「輪」、內面叫「廓」，若「廓」突出於「輪」之外，相學上稱「反廓」，表示不宜早婚，女性尤然。

曾被譽為「香江第一美人」的關之琳，眼睛水靈、五官精緻，她19歲結婚，不足半年便「閃離」。她在「今夜不設防」中透露，當時是因為父母離異，她很想有個家庭而急於結婚。

大家在欣賞她在媒體笑靨如花時，不妨留意一下她的耳朵，她的「反廓」某程度反映了她的衝動，又暗示了早婚和閃離的下場。

早婚或遲婚，看緣也看耳。