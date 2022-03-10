從玄學看戰禍、疫禍！虎年不只有俄烏開戰？「午火」剋制第五波疫情？

遠有戰禍、近有疫禍。

先談戰禍。好意先生去年為今年作了一些預測：

一，虎年很可能有戰爭

論據：牛年（2021）的太歲楊信手執毛筆，所以大國角力，都止於口誅筆伐，是口水戰。但虎年（2022）的太歲為賀諤大將軍，手持利劍，標示有戰亂，會動真格。

事實：今年二月，不只有俄烏之戰，開戰之日，同時有以色列空襲敍利亞、沙特攻打也門、和美軍轟炸索馬里，後三者鮮有媒體報導，因為不如俄烏之戰吸睛，但事實是，戰火不只在世界一個角落燃起，今年之內，相信烽火還會在其他地方冒起。

二，要注意一連三個相同的號碼

論據：他曾預告去年要特別留意四個字相同的號碼，因為辛丑年的丑字是四劃。結果恆大（3333）由於槓桿太狠、引爆債務炸彈而崩潰，股價直瀉至現在只剩一成。

他去年九月重提這四連號玄機時，預測今年壬寅年要注意三個號碼相同的股票和日子。

事實：俄羅斯於今年2月22日開戰。

三，資源股大旺

論據：今年立春八字欠金缺火，所以預測金屬和能源會大幅提價。又立春八字中有四巨木，古語說玉不琢不成器，木如玉，一樣要經雕琢才有用，否則是癈柴，所以好意先生看好金屬銅鋁鋼板塊，並謂石油煤炭新能源亦有景。他還鼓勵人買金，包括金飾、金鍊、金錢和諸式金器。

他有一位朋友早買了五百萬元的金，去年本想沽出，但聽聞好意先生唱好黃金，於是刹掣，現在起碼升逾百分之15。

事實：所有金屬均脹了價，不少已屢創高，石油煤炭亦因地緣政治風險和供應短缺而大幅飊升。新能源金屬如鋰等和綠色能源將繼續是本年投資主線。

好意先生去年預測今年的大事、日子、影響，投資都覆蓋了。那麼現時在大家周圍爆炸疫情，又幾時受控呢？

「農曆五月。」他斬釘截鐵地說。

「咁咪要等到新曆六月？市民都期望四月二十日、等全民檢測完等、我地嘅生活會回復正常喎。」

「應該唔得。」

好意先生的論據是：農曆五月為午月，午為烈火，病毒怕火，屆時情況會大大改善，由於午火能有效剋制疫情，社會亦會漸漸回復生氣、經濟也會再現生機。

事實：待證……

大家都期待曙光出現，幾時呢？當我們不能相信特首、高官、專家時，我們可以相信誰？難道光源來自玄學、而非科學？