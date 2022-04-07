一「味」靠嚇釀成災難？「深度潔癖者」有樣睇！星座、中國相學有何不同？

有味笑話可能受歡迎，但「臭味」營銷則討人厭。

最近中國寶潔一手泡製了個完美風暴，它發表了一篇標題為「女人腳臭是男人的5倍，不信你現在聞一下」的文章。

文中列舉了一些令人難以置信、也無數據支持的「真相」，包括：「再乾淨的女人，內褲都比男人髒。」「女人也有體臭，而且胸部最臭。」「女人的頭髮比男人髒一倍」。頭髮根「發爛發臭」。

原來該公司想推銷「我們有全身香香5件套」，卻因此惹來輿論臭罵。

從來都說女兒香、男人臭。香港夏天地鐵擠爆時，我往往被迫聞男人的汗味，這證明臭男人著實不少，反而女人有時太香（香水太勁）。又我平生只遇過一個有潔癖的男士，卻被不少有潔癖的女人圍繞。

有嚴重潔癖的人不容易相處，他們挑剔、焦慮、甚至有強迫症，往往不利與人交往。由於對人要求很嚴，對細節非常執著，會令周遭的人有壓力。他們不喜歡別人碰自己的東西，有些甚或不喜歡人碰自己的身體，因而影響親密關係。

有潔癖的人可能不自覺，認為自己只是超乾淨而已。

又潔癖有不同程度之分，而且亦有律己甚嚴、待人甚寬的品種，所以初相識時別人未必察覺。

有人從西洋horoscope角度切入，發現下列星座有此傾向：

1. 處女座（8月24 --> 9月23日）：完美主義，不能容忍骯髒的人或環境。

2. 巨蟹座（6月22 --> 7月23日）：表面溫和，實則認真，幸好不會強迫別人一塵不染。

3. 摩羯座（12月23 --> 1月22日）：做人有板有眼，討厭雜亂。

4. 天蠍座（10月24 --> 11月22日）：較任性多疑，對人要求高。

我們也可以從中國相學等入手，留意：

1. 眼神：

這裏有兩個極端，眼神很露（即勇悍）的，自視甚高，而且天生喜歡指揮人，以為自己的一套是普世標準，會迫別人就範。另一邊廂，一些眼神帶點神經質，平日「鵪鶉」的，也可能有潔癖，不過只是自己洗到甩皮、做到抽筋，而不會強迫別人跟著做。

2. 額頭：

額高的人凡事比較講究，著重儀容和整潔。

額低的人較隨便和疏懶，不介意家居變垃圾場。

3. 下巴：

下巴長而有力的人重視效率，而且可以堅持到底。反之，下巴短或向內縮的人行動力弱，做事容易爛尾，房間也容易變成「爛攤」。

中國寶潔膽粗粗「數臭」女人，開罪了一國一半人口。你若矇查查愛上了一個深度潔癖者，就可能押上自己的大半生，且看愛情能否敵得過不分晝夜的挑剔與催迫！