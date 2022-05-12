以貌取人不膚淺！初次見面即知對方是「剋星」？要識睇「眼神」和「相格」！

以貌取人，只看外表，機會成本高。

以相取人，直透內心，「撞板」機會低。

當然，也要看你懂不懂秒速觀察。懂的話，看見好相，立即埋位，努力network；遇到壞相，馬上閃開，以免雞毛鴨血。

回溯歷史，清初平遙一富翁的愛妻添丁，管家特地推薦一位廚娘來伺候她，誰料富翁一看到廚娘的面相，就決定遣走她，反而改聘廚娘的跟班——一個土土的鄉下婆子。

管家大惑不解，問老細。

富翁認真地說：

「這婆子慈眉善目，一看就知是有福之人，由她來照顧最好不過。你看那廚娘，面無三兩肉，一臉刻薄相，不要因此連累了一家人。」

婆子憑一副慈相，便長留府中，後來連女兒也一併請來。

慈眉善目，令兩代都得了「筍工」。

眼神的改變，又能改變人生。

南宋時，一位蘇州員外有養子名富貴，一僧人化緣時看見富貴的面相，悄悄地吿誡員外說：

「施主，千萬不要留這人在身邊，他將來會敗光你的身家。」

富貴因此被調離員外大宅，他心中想：「這僧人才見了我一面，怎知道我正在打員外家財的主意呢？」

後來富貴從軍，做到將軍，微服回蘇州探望員外時，又遇到當年的「剋星」，此時僧人主動對他說：「你若為官，必是三品。」

富貴於是向他請教，為何只見兩面，第一次說他敗家、第二次說他官高呢？僧人回答：

「當年你的相奸邪晦暗，露出貪財之色。現在，你眉眼清朗，是官運亨通之相。」

可見要精準地相人，一看眼神，二看相格。

所謂「面無三兩肉」，就很生動地描述了一種大家必須走避的相格，即三尖八角、稜角盡露的劣品，性格方面，一定刻薄尖酸，傾向憎人富貴厭人貧，而且斤斤計較，事事追求自己利益，缺乏同理心、非常固執，有理則咄咄逼人，無理則大聲夾惡。

這種人又薄又露的相，除了顯示性格有缺陷之外，也表示福份有欠缺。反之，若面上肉厚而不鬆，表示這人較厚重慷慨，能推己及人，可共患難也可共富貴，福份自然不淺。

相格反映基本的原素，但一定是要兼看眼神，才可以得到完整的資訊。眼神若平和謙厚，表示有人性、沒有攻擊性；若眼神閃著機心，即正在盤算著如何搵你著數，所以眼神輸出的訊息非常靈動和update，它隨著一個人在心性和運程上的改變，會發出不同的訊息。例如養子富貴由懷著貪財的慾念、至踏上了功名的高階，眼神都賦予透明的演繹。

懂得從面相的角度「掃瞄」初相識的人，無論尋覓共事或共枕的人，都可以提升命中率。