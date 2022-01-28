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28/01/2022

正職直播帶貨 苑瓊丹賣兩餸飯誓做全港第二

#苑瓊丹 #直播帶貨 #兩餸飯
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　　【晴報專訊】苑瓊丹（苑仔）去年大部分時間在內地工作，早前返港與家人團聚，但過年後便要匆匆返內地掘金。甚有生意頭腦的苑仔今年滿腹大計，除了瞄準內地帶貨直播熱潮，更落實在本地投資兩餸飯生意；不過她賺錢之餘，更多的是回饋社會，「希望派飯畀啲公公婆婆，啲菜式仲要係有營養嘅，舖頭名我已經諗埋喇！」

 

 

　　苑瓊丹本月初回港後，便馬不停蹄準備迎接新年。「過年係中國人好重要嘅節日，一定要同屋企人過，就算再返去內地要隔離21日，我都要返香港。」苑仔每年至少斥資六位數字辦年貨，「太多嘢要買，臘腸、蝦子麵我都買100斤，買嚟送禮；又要訂盆菜，新年我淨係食盆菜，唔使費神煮咁多。」

 

苑仔愛吃盆菜，貪其菜式豐富，又不用自己下廚。

 

演戲當副業

 

苑仔虎年大計多多，勢必擴大其生意王國。

 

　　苑仔近年涉獵不少生意，包括即食餸包、牛雜店等，今年她銳意擴大其飲食版圖。「我之前已經想開舖賣兩餸飯，疫情下大家少去街市，唔使自己洗切煮，幫輕好多主婦，我老公都好鍾意食。」苑仔滔滔不絕說：「每日啲餸未必賣得晒，我哋可以送畀老人家食，要煮啲有營養嘅，做下好事。我朋友知道邊度有平靚正嘅貨源，佢哋負責菜式，我負責宣傳，舖頭名我都諗好，叫『超原味』，我哋唔使做全港第一，但要做全港第二。」

 

　　至於與陳浩民合夥的牛雜生意，苑仔透露已在內地開逾100間分店，問賣牛雜是否已賺幾桶金？她笑言︰「無桶，啲桶穿窿又漏，生意做大自然成本增大，都未分錢，儲住先。」她亦想專注直播帶貨事業，「之前最勁賣過幾百萬嘅貨，我好鍾意買嘢，識買又識講，試過講足十個鐘，去咗三次廁所，下次我要用成人紙尿片，廁所都唔去。」她指直播帶貨才是正職，副業是拍戲，「呢個係我終極目標，但要儲番fans先，拍戲人哋就知你係邊個，帶貨鬼知你係乜水。」談到李國麟和江華在內地帶貨失敗收場，苑仔指運氣能力各佔一半，「可能佢哋未熟悉技巧，或者無觀眾關注，係要慢慢儲，心急無用。」

 

轉載自: 晴報

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