自我檢測初步確診 商台DJ麻利︰喉嚨痛如刀割

【晴報專訊】商台DJ麻利（鄧慧妍）昨日在IG撰文，表示經自我檢測後初步確診新冠肺炎。麻利以千字文詳細分享自己的病徵及治療方法，她透露除了發燒、味覺受影響、咳嗽外，喉嚨痛十分嚴重︰「平時重感冒喉嚨痛係火燒感覺，但Omicron嘅喉嚨痛，係你喉嚨被界刀界傷咗咁痛，每吞一次口水就翻界一次，係刀傷鋒利劇痛。」她自言無打針、用中藥治療、沒有食止痛藥、使用醫療級吸氫氣機及微電頻率儀，最重要的是充足睡眠，以及飲檸檬水、吸取維他命。

麻利現正居家隔離，她表示應付Omicron病毒最重要保持冷靜及不停睡覺。（IG圖片）

麻利現正居家隔離，她表示應付Omicron病毒最重要保持冷靜及不停睡覺。（IG圖片）



另外，朱智賢昨日在IG自爆病了三天，更發燒至38.9度，令她擔心確診新冠肺炎。幸好她連做三次不同品牌的快速測試，皆顯示陰性結果，目前亦已退燒，她說︰「奉勸大家屋企最好有快速測試劑守門口，如果唔係到你有少少唔舒服嘅時候，你就會好騰雞。」

朱智賢因發燒擔心自己確診，幸好虛驚一場。（資料圖片）