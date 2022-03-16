拍《家族榮耀》遇零死角男神 劉沛蘅花痴上身︰張智霖好Sweet

【晴報專訊】劉沛蘅（Hillary）近年憑ViuTV綜藝節目《膠戰》系列成為宅男女神，近日她在無綫劇《家族榮耀》中飾演熊黛林（Lynn）的大女招娣，成功入屋。Hillary日前受訪，不但感謝大師姐Lynn的悉心照顧，更冧讚張智霖（Chilam）是「零死角男神」，「佢化咗粧同無化粧都一樣咁靚仔，又有酒凹！」看來緋聞男友洪卓立遇上對手了！

Hillary與洪卓立於19年拍MV結緣，早前洪卓立誤po「男友視角」相而傳出緋聞。（影片截圖）



30歲的Hillary與Lynn是同公司的師姐妹，但原來今次是二人首度合作拍戲。Hillary表示︰「初時都好緊張，雖然大家同公司，但之前都係去party見過面，無乜傾過偈…今次佢好肯教我面對鏡頭、企位等等，好肯分享經驗。」Lynn與Hillary在《家》劇中演母女，但二人實際年齡僅相差11年，Hillary說︰「人哋話我好似佢妹妹，初時要叫佢阿媽都覺得有啲怪，不過導演話我童顏，呢個角色啱我；拍完劇見到Lynn都繼續叫媽咪，佢都好玩得。」



穿梭兩台身不由己



提到《家》劇可謂「男神放題」，Hillary表示最難忘與Chilam在深圳相處的時光︰「拍攝期間佢特登請我哋一班年輕演員食飯認識下，佢好sweet，有化粧同無化粧都一樣咁靚仔，又有酒凹！」迷妹上身的Hillary再大讚Chilam，「佢鏡頭前好認真，鏡頭後又好似小朋友咁，下次可以同佢再合作都幾好。」

Hillary大讚Chilam對新人非常體貼。（影片截圖）



對於劇集叫好又叫座，有傳製作人梁家樹已拍板開拍續集，Hillary感恩道︰「好開心接到今次招娣呢個角色，第一次有咁多戲份，拍攝時學到好多嘢，喺疫情期間自己都有學戲，如果開續集都好。（希望升呢同Chilam演夫妻？）我太童顏，扮佢老婆會好怪，做佢個女都好呀。」



送祝福賀洪卓立牛一



Hillary因主持ViuTV《膠戰》系列而獲網民熱捧，今次則憑無綫播出的劇集成功入屋，可覺自己食盡兩家茶禮？她處之泰然說︰「好多謝網民無狙擊，自己無話拍邊個電視台，其實自己經理人公司係《家》劇出品人之一，無考慮同擔心太多，工作都係等公司安排。」

《#膠on！》MV大受歡迎，《膠戰》系列有望開拍第三季。（IG圖片）



另一方面，早前Hillary有份唱《膠戰S2》主題曲《#膠on！》，又為馮允謙（Jay）的新歌《報復式浪漫》任MV女主角，她不諱言本身也有學唱歌，希望有機會勇闖樂壇。問到可有找「好朋友」洪卓立幫手？她推說︰「會搵身為唱作人嘅Jay幫手。（同好朋友合唱？）我會再講Jay，佢都名草有主，唔怕傳緋聞。（你都名花有主？）開心嘅。（穩定發展中？）了解下先。」談到本月初洪卓立35歲生日，Hillary僅稱︰「我有同佢講生日快樂呀。」

Hillary學唱歌及演戲，積極裝備自己。