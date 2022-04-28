本月中現身大馬歎榴槤精神奕奕 87歲曾江猝逝震驚演藝界

【晴報專訊】資深藝人曾江昨日被發現倒斃尖沙咀檢疫酒店的房間中，享年87歲。據悉曾江本周一（25日）由新加坡回港，而本月中曾江曾現身馬來西亞某美食中心，品嘗當地美食，可惜他返港三日後便不幸猝逝。曾江離世消息震驚演藝界，與曾江相交數十載的胡楓，哽咽難過說：「我唔想佢唔喺度。」

曾江的染髮劑廣告播足40年，他指因廣告商買斷播放權，所以多年來未能收取分文。（影片截圖）



消息指，曾江早前飛到新加坡探望朋友，順道前往鄰近的馬來西亞旅遊，同行還有數名友人。本月10日，有大馬市民在某美食中心巧遇曾江，當時他與友人到美食中心醫肚，雖然撑住拐杖，但精神飽滿；胃口極佳的他即場品嘗榴槤及炒粿條。上周，曾江又在友人陪同下外出食琵琶鴨，當時他更主動詢問廚師琵琶鴨的烹調方法，又應粉絲要求合照，十分親民。相中所見，曾江與食店老闆言談甚歡，說到興起時更手舞足蹈，狀態極佳，豈料返港後便傳出噩耗。

曾江兩星期前曾現身馬來西亞品嘗榴槤，當時他邊食邊與老闆合照。（FB圖片）

曾江兩星期前曾現身馬來西亞品嘗榴槤，當時他邊食邊與老闆合照。（FB圖片）



Joe Junior讚拍檔心地好

（左起）謝賢、Joe Junior、曾江及胡楓拍攝節目《4個小生去旅行》，甚受歡迎。（資料圖片）

15年，謝賢在記者會上怒摑曾江，成為全城熱話。（資料圖片）



曾江在綜藝節目《4個小生去旅行》的好拍檔胡楓及Joe Junior，得悉對方死訊非常傷心，胡楓回覆無綫時哽咽說：「我唔想佢（曾江）唔喺度，亦唔相信佢咁快去（過身）。我哋由後生到依家都咁好朋友，佢演戲非常好，演乜似乜。」Joe Junior亦未能接受曾江死訊，「對上一次見佢係四哥（謝賢）生日，諗起《4個小生》好開心，覺得佢心地好好。雖然我無佢電話，但我哋四個有約出嚟食飯…成日諗幾時再拍《4個小生》。（曾江患病？）無聽過，上次合作，只知佢患痛風要食藥。」而謝賢則將電話轉駁至留言信箱。



至於羅蘭得悉曾江死訊非常愕然，不停反問︰「點解會咁㗎？係咪另一個曾江呀？我真係好難過，呢兩年我哋演藝界好多藝人走咗。我同曾江有一年幾無見，惟有幫佢祈禱，其他乜都做唔到。」而文雪兒約五個月前巧遇曾江，她昨日說︰「當時佢聲如洪鐘，身體無事，講嘢仲好大聲，佢太太（焦姣）話佢耳仔麻麻哋，所以講嘢好有中氣。」文雪兒回想16歲入行時，曾得當時任外景導演的曾江用心教導。



羅蘭為好友祈禱

曾江去年底與MIRROR成員Stanley拍攝外賣平台廣告。（IG圖片）



此外，MIRROR成員邱士縉（Stanley）去年底跟曾江合作拍廣告，Stanley昨日讚揚曾江提攜後輩：「雖然只係拍廣告，但佢好認真，亦會執着好多細節，主動同導演溝通，我好敬佩佢。」無綫昨日發聲明悼念曾江：「資深藝人曾江先生為演出藝術界的翹楚，香港影視圈的傳奇…對於曾江先生的辭世，本台上下深感難過和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。」