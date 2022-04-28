  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
時事要聞FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 一帶一路 大灣區 填海 拜登 新冠肺炎 國安法 共同富裕

28/04/2022

本月中現身大馬歎榴槤精神奕奕 87歲曾江猝逝震驚演藝界

#曾江 #逝世
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】資深藝人曾江昨日被發現倒斃尖沙咀檢疫酒店的房間中，享年87歲。據悉曾江本周一（25日）由新加坡回港，而本月中曾江曾現身馬來西亞某美食中心，品嘗當地美食，可惜他返港三日後便不幸猝逝。曾江離世消息震驚演藝界，與曾江相交數十載的胡楓，哽咽難過說：「我唔想佢唔喺度。」

 

曾江的染髮劑廣告播足40年，他指因廣告商買斷播放權，所以多年來未能收取分文。（影片截圖）


　　消息指，曾江早前飛到新加坡探望朋友，順道前往鄰近的馬來西亞旅遊，同行還有數名友人。本月10日，有大馬市民在某美食中心巧遇曾江，當時他與友人到美食中心醫肚，雖然撑住拐杖，但精神飽滿；胃口極佳的他即場品嘗榴槤及炒粿條。上周，曾江又在友人陪同下外出食琵琶鴨，當時他更主動詢問廚師琵琶鴨的烹調方法，又應粉絲要求合照，十分親民。相中所見，曾江與食店老闆言談甚歡，說到興起時更手舞足蹈，狀態極佳，豈料返港後便傳出噩耗。

 

曾江兩星期前曾現身馬來西亞品嘗榴槤，當時他邊食邊與老闆合照。（FB圖片）

曾江兩星期前曾現身馬來西亞品嘗榴槤，當時他邊食邊與老闆合照。（FB圖片）


Joe Junior讚拍檔心地好

 

（左起）謝賢、Joe Junior、曾江及胡楓拍攝節目《4個小生去旅行》，甚受歡迎。（資料圖片）

15年，謝賢在記者會上怒摑曾江，成為全城熱話。（資料圖片）


　　曾江在綜藝節目《4個小生去旅行》的好拍檔胡楓及Joe Junior，得悉對方死訊非常傷心，胡楓回覆無綫時哽咽說：「我唔想佢（曾江）唔喺度，亦唔相信佢咁快去（過身）。我哋由後生到依家都咁好朋友，佢演戲非常好，演乜似乜。」Joe Junior亦未能接受曾江死訊，「對上一次見佢係四哥（謝賢）生日，諗起《4個小生》好開心，覺得佢心地好好。雖然我無佢電話，但我哋四個有約出嚟食飯…成日諗幾時再拍《4個小生》。（曾江患病？）無聽過，上次合作，只知佢患痛風要食藥。」而謝賢則將電話轉駁至留言信箱。

　　至於羅蘭得悉曾江死訊非常愕然，不停反問︰「點解會咁㗎？係咪另一個曾江呀？我真係好難過，呢兩年我哋演藝界好多藝人走咗。我同曾江有一年幾無見，惟有幫佢祈禱，其他乜都做唔到。」而文雪兒約五個月前巧遇曾江，她昨日說︰「當時佢聲如洪鐘，身體無事，講嘢仲好大聲，佢太太（焦姣）話佢耳仔麻麻哋，所以講嘢好有中氣。」文雪兒回想16歲入行時，曾得當時任外景導演的曾江用心教導。

羅蘭為好友祈禱

 

曾江去年底與MIRROR成員Stanley拍攝外賣平台廣告。（IG圖片）


　　此外，MIRROR成員邱士縉（Stanley）去年底跟曾江合作拍廣告，Stanley昨日讚揚曾江提攜後輩：「雖然只係拍廣告，但佢好認真，亦會執着好多細節，主動同導演溝通，我好敬佩佢。」無綫昨日發聲明悼念曾江：「資深藝人曾江先生為演出藝術界的翹楚，香港影視圈的傳奇…對於曾江先生的辭世，本台上下深感難過和惋惜，並向他的家人致以深切慰問。」

 

轉載自: 晴報

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#曾江 #逝世

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk