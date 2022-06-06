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06/06/2022

爆囡囡愛看媽咪開槍戲 郭羡妮支持乖女選港姐

#郭羡妮 #冥冥之中
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　　【晴報專訊】郭羡妮（Sonija）在ViuTV新劇《冥冥之中》中，飾演死亡代理人，不但是人口控制公司的行政總裁，更擁有長生不老的能力，新鮮感十足。近年鮮有拍港劇的Sonija，自爆接劇前特別向導演講條件，要求劇組讓她每天休息最少12小時，因為若不夠精神，她便無法享受演戲樂趣。

 

 

　　現年47歲的Sonija近年養尊處優，她說︰「拍劇好長時間，消耗嘅精力好多，好驚無得瞓，所以有得瞓就瞓。」Sonija前年年尾接拍此劇前，內心十分失落，「因為好多人話移民，又話我個女十歲，差唔多時候去外國讀書，我都唔知應該點行。朋友用塔羅牌幫我占卜，話我好快有嘢做，點知講完一個星期，導演就打電話畀我，真係冥冥之中。」

 

劉心悠在劇中飾演Sonija的新抱，有不少對手戲。

 

　　Sonija自言接拍《冥》劇的唯一條件，是有足夠睡眠。「我好驚唔夠瞓，當時問導演，可唔可以答應我最少有12個鐘瞓覺，我話『你知喇，我同你都咁大年紀，我要靚就要瞓』。我要培養兩、三個鐘先真係入睡，而導演又真係應承我。如果我好眼瞓、精神唔夠，就享受唔到拍戲嘅感覺，唔想好似以前咁衝衝衝。」Sonija 08年跟黎耀祥及陳敏之合作拍《Click入黃金屋》時，試過三天三夜沒睡覺，是她入行以來的最高紀錄。「真係好有陰影，望住對白一隻字都對唔到，仲要幾組一齊做，同時拍電影、電視同廣告，不過都正常嘅，嗰時唔衝，唔通依家先嚟衝咩。」

 

曾3日3夜無瞓覺

 

十歲女兒Kylie遺傳媽咪Sonija靚樣，五官標致。（IG圖片）

Sonija當年大熱奪港姐冠軍，被喻為歷年最美港姐之一。（資料圖片）

 

　　現時以湊女為主的Sonija，笑言會迫女兒收看自己的劇集，「佢最鍾意睇我開槍嘅劇，例如《無名天使3D》，佢覺得我好靚好有型，尤其開完槍啲頭髮會吹起。」會否讓女兒入行？她自言「好open」，「只要佢鍾意同開心都無壞，我試過喺屋企扮用槍射佢，要佢做反應，佢都有少少天份。」貴為99年港姐冠軍的Sonija，笑指若女兒條件OK，亦會支持她選港姐。「如果我睇到佢有贏嘅條件都可以（參選），選美可以訓練忍耐力，囡囡缺乏忍耐力，由細到大都有工人湊慣，要學好管理自己同EQ；選美係好好嘅訓練，喺過程中會學到忍耐同堅持。」

 

轉載自: 晴報

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