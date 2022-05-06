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06/05/2022

【FOCUS】「誠實豆沙包」挫英鎊　歐央行同騎虎難下

#BOE #加息 #ECB #英鎊
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　　22年來最激進步伐、13年來最高水平、4年來最出其不意，說的就是美、英、印央行最新的加息動作。隨著「最誠實的央行行長」貝利（Andrew Bailey）預期，英國經濟今年底或現衰退，隔夜鎊匯兌美元急挫2%。跟美、英、新興市場齊齊邁開緊縮步伐相比，長期對通脹視若無睹的歐洲央行又將何去何從？

 

「緊縮集結號」陣容愈見壯大

 

　　全球央行從「放水大合唱」到「緊縮集結號」的陣容愈見壯大。繼沙特、阿聯酋、卡塔爾、巴林等一眾海灣國周四(5日)跟隨大佬美聯儲加息50基點後；英國央行再宣布提高關鍵利率25基點至1%的2009年2月以來最高水平，亦是去年12月起連續四次政策會議加息。而本周較早時，印度、澳洲央行分別突襲式加息40基點、25基點，巴西央行則二度重手加息100基點。

 

 

　　何解從發達經濟體到新興市場齊加、加、加？答案再簡單不過－－通脹。對此議題的看法，英國央行行長貝利無疑堪稱坦率典範。

 

　　相比聯儲主席鮑威爾去年3月將通脹稱為「暫時性(transitory)」幾乎信譽盡失、昨日仍堅稱「預期我們將開始看到通脹趨於平緩(flattening out)」，貝利直認，物價上漲速度將進一步加劇，預期英國通脹10月將突破10%。

 

　　同樣，相比鮑威爾聲稱美國「有很好的機會實現軟著陸，在不出現衰退的情況下恢復價格穩定」，貝利不諱言英國經濟或於末季負增長1%，及明年萎縮0.25%。

 

應對通脹 VS  防債務危機重演

 

　　誠實的代價似不菲，儘管利率水平達13年來最高，但隔夜英鎊兌美元急挫逾2%，錄大流行爆發以來最大單日跌幅，低見1.2322；兌歐元同挫1.4%，至去年底以來最低。

 

　　眼下最大的不確定性當屬自2014年起實施負利率至今的歐洲央行。一方面，歐元區通脹4月錄7.5%，連續六個月刷新紀錄；面對能源價格飆升，歐盟卻企硬宣布逐步停止俄羅斯石油進口。另一方面，眼見最鷹派的歐洲央行官員Robert Holzmann呼籲6月加息，意大利、西班牙、希臘、葡萄牙等國的10年期債息全面飆升示威，德國10年期債息同錄2015年來首次觸及1%。擺在眼前的難題，簡而言之，如何既應對通脹，又防止債務危機重演？

 

　　鑒於此，儘管歐元兌美元已下跌至2015年歐債危機時1.05水平，但匯豐最新再踩多腳，預期其在第四季前將跌至兌美元平價水平。歐元疲軟、日圓狂貶，蹺蹺板那頭的美元將如何？無獨有偶，人幣兌美元中間價今日大幅調低660點子。綁好安全帶！

 

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