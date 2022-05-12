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12/05/2022

武官做特首有何不可

#李家超 #政務司司長 #鄧炳強 #曾國衛 #陳茂波 #特首
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　　回歸25年以來，特首有過商人（董建華）、專業人士（梁振英）和政務官（曾蔭權和林鄭月娥）出任；先不論好壞成敗，由不同界別人士出任，已有前例！所以李家超做特首，有何不可？

 

　　以他武官身份作文章的，不是歧視，就是有偏見。為甚麼武官不可以做特首呢？而且相信未來李家超新班子裏武官不少，這是合適，亦很合理。

 

(Celia攝)

 

　　美國全方位壓制中國，背後推動台獨，迫北京出手以發動制裁中國。香港站在前台，如何應對，絕不是一個商人、一個專業人士或一個政務官可以；但一個紀律部隊人員則不同。

 

　　他們具有鮮明的是非觀、高度的紀律性和有效的執行力，這是一般政務官欠奉的。

 

　　未來特首和三個司長中，因特首肯定換人，由林鄭月娥變成李家超，政務司司長由之前張建宗到李家超，現時懸空，故下屆一定是新人；律政司司長一直未能服眾，表現亦不算突出，所以換司長機會十分之高，那麼財政司司長陳茂波的位置則變得十分穩陣了。

 

　　因為未來特首和三個司長中，不可能一次過換成新人。香港是國際金融中心，需要平穩運作，從過去歷任財政司司長安排，由回歸時曾蔭權到曾俊華，基本上都是可以連任，所以陳茂波很大機會留任。

 

　　有人猜政務司司長人選是陳茂波，應該不可能。政務司司長是協調不同部門，推行工作的人，似乎曾經做過政府的人比較適合，而且陳茂波是好好先生，對駕馭十分複雜的政府部門，未必夠狠夠膽。

 

　　政務司司長應該是曾國衛和或鄧炳強出任的機會大。

 

　　還記得2月第5波疫情令香港面臨全面失控之際，時政務司司長李家超帶領4名局長到深圳，出席兩地疫情專題交流會，商討內地如何協助香港抗疫工作；最後敲定由政制及內地事務局局長曾國衛負責跟進與內地聯繫，包括成立專班的統籌和內地協調，以及提升檢測能力的運作和相關協調工作。

 

　　由此工作的重要性，可以看到中央信任曾國衛能力。只不過24小時後，林鄭月娥削了他的權，把原先他負責的工作一分為三，給了自己愛將陳肇始、黃偉綸和邱騰華，把曾國衛調去做提升核酸檢測能力工作小組，以及統籌全港的社區檢測設施及配套這本是陳肇始做的工作；當然她還直接削了李家超和鄧炳權的職責。

 

　　故相信曾國衛機比鄧炳強大。雖說兩人都是紀律部隊出身，但曾國衛2016年4月出任入境事務處處長，2020年4月出任政制及內地事務局局長，做部門首長時間較長，又比鄧炳強多一年問責局局長經驗。2007至2010年期間又曾派駐北京辦事處，領導該處的入境事務小組，建立了良好的大陸人脈。

 

　　何況特首已是警務人員出身，若政務司司長也是警務人員背景，似乎觀感上不太好。

 

　　保安局局長鄧炳強在2019年10月正式出任警務處處長，立刻以強硬手段應對黑暴，令社會重回正軌。之後在區議會舌戰反對派，贏得市民普遍歡迎；又以雷霆萬鈞之勢，封堵支聯會、民陣和職工盟，拉鎖《蘋果日報》和《立場新聞》，可說把反對派陣營黎庭掃穴。

 

　　去年7月接任保安局，肯定是特區政府明日之星；不過因為23條立法迫在眉睫，這是他份內工作，不容有失，故相信他繼任保安局局長可能性高。相信剛退任的懲教處處長胡英明、消防處處長梁偉雄和已退休的海關關長鄧以海會在新政府有角色。

 

　　際此百年未有的大變局，香港和國家命運已捆在一起，不能再瞻前顧後，只有勇往直前了。（李家超新班子之一）
　

 

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