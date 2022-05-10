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10/05/2022

這不是普京一個人的戰爭

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　在全球媒體直播下，俄羅斯總統普京周一（9日）在紅場主持了衛國勝利日閱兵並發表演講，有幾段講話需要重視：

 


普京在演講中點名批評美國和北約（互聯網）


　　其一、他在闡述俄羅斯出兵理由時，直指美國和北約是烏克蘭背後推手，並企圖對俄羅斯發動侵略。他說：

　　「北約開始對我們毗鄰地區進行積極軍事部署。以這種絕不可接受的方式，直接在我們的邊界附近製造威脅。一切表明，與美國及其隨從幫兇所押注的新納粹分子、班德拉分子的衝突將不可避免。」

　　「俄羅斯呼籲西方國家參與誠懇的對話……北約國家不願聽從我們。這意味著，他們完全有另一套計劃。他們公開準備對頓巴斯發起又一次打擊，準備入侵我們歷史上的國土，包括克里米亞。」

同樣的錯誤不會犯第二次

 


俄軍駕駛衛國戰爭時期的坦克駛過紅場（互聯網）

 

　　其二、他在闡述俄羅斯如何反制美國及北約的「入侵陰謀」時，以史為鑑指出蘇聯在1940至1941年初，曾千方百計想要防止，或者至少拖延戰爭，結果沒有為納粹的不宣而戰做好準備。他說：

　　「事實證明，在偉大衛國戰爭前夕安撫侵略者是錯誤的，我們的人民為此付出了沉重的代價。在戰爭最開始的幾個月，我們損失了具有重要戰略意義的大片領土和數百萬人的生命。同樣的錯誤我們不會犯第二次，我們沒有這個權利。」

　　「俄羅斯給了侵略者先發制人的反擊，這是被迫、及時和唯一正確的決定，是一個主權、強大和獨立國家的決定。」

不容納粹有容身之處


烏東地區的親俄人士舉行衛國勝利紀念活動（互聯網）

 

　　其三、他在闡述俄羅斯人為衛國戰爭付出的犧牲，以及在歷史上抵抗外強入侵時，強調了「人民戰爭」的作用。他說：

　　「自米寧和波扎爾斯基的時代開始，俄羅斯民兵懷著真正的愛國主義情操，奮起保衛祖國，在博羅季諾戰場發起進攻，在莫斯科和列寧格勒附近，在基輔和明斯克附近，在斯大林格勒和庫爾斯克附近，在塞瓦斯托波爾和哈爾科夫附近對敵作戰。」

　　「現在要對我們的武裝力量和頓巴斯民兵說，你們在為祖國而戰，為她的未來而戰，為了讓任何人都不要忘記二戰的教訓，為了讓世界上沒有劊子手、欺凌者和納粹分子的容身之處而戰。」

　　普京的講話意味了甚麼？首先，他雖然沒有如外間預期對烏克蘭宣戰，但打擊面卻更大了。紅場是俄羅斯政壇最為嚴肅的場所，普京在此直指美國和北約企圖推動烏克蘭，入侵俄羅斯歷史上的國土。君無戲言，這意味俄方未來的作戰思維，不再局限於俄烏之間的「代理人戰爭」性質之內，與美國及北約直接爆發衝突的機會上升了。

美俄直接衝突機會上升

　　其次，普京指對侵略者發起先發制人反擊，是「唯一正確的決定」。俄方可能在未來以同樣的戰術，主動提升戰爭層級。值得注意的是，普京在宣示「人民戰爭」時所舉例的米寧和波扎爾斯基，是在十七世紀初自發組織民兵，擊退入侵的波蘭而解救了莫斯科。基於現時波蘭正是北約支援烏克蘭的大本營，亦令人猜測這是否暗示著俄軍戰事一旦升級會劍指何處。

　　最後，普京拿俄羅斯歷史上的人民戰爭來激勵士氣，這反過來亦說明，他預期這場衝突可能演變成全民總動員的持久戰。普京還特別強調要讓納粹分子在世上沒有容身之所，這同樣也暗示俄羅斯不會一聲宣布烏東勝利，就結束這場大反擊。

 


曾爆發激戰的馬里烏波爾開始戰後清理工作（互聯網）


莫斯科不相信眼淚

　　雖然自俄烏開戰以來，西方媒體不時指普京有精神及健康問題，並把俄烏之戰描述成普京作為克里姆林宮強人的喪心病狂之舉。在5月9日的紅場之上，普京的舉手投足的確沒有年輕時敏捷，在執掌了克宮權杖20多年後，他似乎開始展示出一位老者的風範。

　　今年3月剛過70大壽的普京，與國防部長紹伊古步行前往衛國戰爭烈士紀念碑獻花。從電視直播可以看到且聽到，他受到民眾夾道歡迎，紛紛大聲呼喊他的名字。蘇聯瓦解前數年曾拍過一部頗受歡迎的電影，名為《莫斯科不相信眼淚》，這個名字似乎可以用來描述俄羅斯人現在的心態，也折射了普京受歡迎的原因。在對烏開戰後，他的民望上升至82%。

　　因此，西方在預估俄烏戰爭前景時，必須要接受一個前提：這不是普京一個人的戰爭，而是整個俄羅斯準備全力以赴的戰爭。

 

 

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