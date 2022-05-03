歐洲面臨戰爭擴大風險

各種跡象顯示，俄烏衝突非但不太可能在短期內結束，而且向整個歐洲擴大的可能性正在上升。這體現在戰場上出現的兩個新火頭：



其一是烏國西南部的黑海軍港城市敖德薩（Odessa），至鄰國摩爾多瓦（Moldova）和羅馬尼亞一線。敖德薩是烏軍重點防衛要津，一旦失守烏克蘭就會被切斷海上運輸路線，烏西亦陷入被俄軍南北夾擊的危險。

德涅斯特里亞親俄地區成為戰爭新火頭（互聯網）



較早前，俄軍黑海艦隊旗艦莫斯科號在敖德薩對開海面離奇「失火」，最終在返回基地時沉沒，使得俄軍兩棲攻擊敖德薩的能力被削弱。但是，俄軍近期仍加緊了對敖德薩的空中打擊，包括使用精確導彈炸毀當地的軍用機場、重要橋樑，顯示俄軍仍可能進攻當地。



攻打敖德薩對俄意義特殊



敖德薩對於俄羅斯在烏克蘭的行動不僅具有軍事價值，而且還具有特殊的政治意義，因為當地與俄羅斯有深遠淵源，而在8年前的5月2日，當地的親俄人士被烏克蘭民族武裝關在一座工會大樓焚燒，並開槍打死試圖逃出者。俄方指約50人被殺害，200多人受傷。俄總統普京曾向國民承諾，會竭盡全力懲罰兇手。



就在俄烏兩軍圍繞敖德薩展開攻防準備之時，位於摩爾多瓦和烏克蘭之間的德涅斯特里亞（Transnistria）突然成為焦點。德涅斯特里亞就像烏東頓巴斯地區一樣是俄裔聚居地，自蘇聯瓦解後便要求擺脫摩爾多瓦獨立。當地不僅有前蘇聯時期在東歐留下的最大軍火庫，而且現時有約1500名俄軍在當地執行維和任務。



德涅斯特里亞近日遭到炮擊，駐當地俄軍維和部隊進入最高戒備（互聯網）



這個地區的敏感性在於，摩爾多瓦背後得到北約成員國羅馬尼亞支持，一旦爆發戰爭，就會增加北約與俄羅斯直接對抗的危險。據網上消息稱，羅馬尼亞軍隊已進入摩爾多瓦防範俄軍進攻，而美軍亦開往羅馬尼亞前線以備不測。



俄烏爭奪德涅斯特里亞



在此背景下，德涅斯特里亞上周遭到炮擊，俄、烏互指對方是始作俑者。事實上，出於敖德薩的攻防需要，雙方都有進佔德涅斯特里亞的誘因：從地理位置上看，德涅斯特里亞就像楔在敖德薩背後的一枚釘子，烏軍如果在北約和摩爾多瓦默許下奪取此地，不僅可以解除後顧之憂，而且可以取得當地軍火庫多達2.2萬噸的蘇式武器彈藥。



德涅斯特里亞仍擁有前蘇聯在東歐留下的最大軍火庫（互聯網）



更為重要的是，如果此處爆發戰爭，俄烏衝突就會擴大到烏克蘭境外，緩解基輔和烏西的壓力。同樣對於俄羅斯來說，進佔敖德薩至德涅斯特里亞一線，就會把黑海沿岸的親俄地區徹底打通，成為俄羅斯國防安全的「前哨」。



傳波蘭擬向烏西派「維和部隊」



其二是烏西至波蘭一線。隨著俄烏戰爭持續，俄羅斯的宿敵波蘭正從幕後支持烏克蘭而走上前台。俄羅斯對外情報局局長納雷什金上周公開表示，根據美國和波蘭的一項計劃，波蘭軍隊在必要時以「維和名義」進入烏克蘭西部，使得烏西處於華沙的控制之下。俄方認為，由於二戰後部分波蘭領土被劃歸烏克蘭西部，因此華沙當局有意趁烏國分裂而吞併這片領土。



波蘭內政部發言人隨即否認俄方指控，斥之為虛假消息。不過，波蘭作為北約成員國，在今次支援烏克蘭行動中的「領軍作用」卻是不容質疑的。上月初波蘭副總理卡臣斯基就曾高調表示，對境內部署美國核武持開放態度，並呼籲北約在波蘭建立東歐作戰指揮總部。一旦俄烏戰爭擴大，波蘭亦因此是最有可能首先捲入衝突的前華沙公約組織國家。除了上述兩個火頭，瑞典和芬蘭今夏是否宣布加入北約，亦必定在下一階段刺激俄羅斯與北約在北歐的對峙。



俄將採取閃電般的打擊





敖德薩8年前曾發生工會大樓縱火慘案，大批親俄人士被殺（互聯網）



隨著俄烏戰爭向歐洲鄰國漫延的機會上升，美、俄、烏等國領導層的政治表態亦轉為強硬。例如美國防長奧斯汀上周訪問基輔時就稱，美國的目標是「削弱」俄羅斯。烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克本周一亦明確表示，烏方不會在獨立、主權和領土完整問題上妥協，將為收復全部領土而戰。



在俄羅斯方面，總統普京日前警告如果有人想對俄製造戰略威脅，俄羅斯將採取「閃電般的快速打擊」。外長拉夫羅夫隨後表示，俄羅斯不會為了配合5月9日衛國戰爭勝利日，而宣布結束在烏克蘭的特別軍事行動。目前最需要關注的是，普京會否在這天宣布，將對烏克蘭的特別軍事行動，升級為對抗「納粹分子」的「全面戰爭」。

