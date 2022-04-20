俄羅斯總統普京以「反納粹」及「解放烏東俄裔」等名義，於2月揮軍烏克蘭，不料烏軍在北約支持下頑強抵抗，戰事轉眼就僵持了2個月。中國作為俄羅斯的「戰略協作夥伴」，會否援俄於是成為美歐陣營關注的首要問題，應否援俄亦在中國國內引發激烈辯論。





俄軍已開始為5月9日的勝利閱兵綵排（互聯網）



其實，中國是否、應否援俄目前都是假議題。現階段中國對俄烏戰爭的取態，說穿了就是「莫聽穿林打葉聲。」即是說，雖然這雨穿林打葉頗有聲勢，但卻也還只是遠方的局部地區性驟雨。不要忘了真正會導致澇災的低壓槽天氣，仍舊一直在西太平洋的上空積蓄能量。中國惟有只爭朝夕，加緊自己的防災準備，因為暴風驟雨隨時有可能傾盆而來。



只爭朝夕加緊防災



自小布殊以來，歷任美國總統在上台之初都公開宣示以壓制中國為首要任務，但基於「911恐襲」、「2008年華爾街金融海嘯」等各種突發原因，均未能有效實施。直至2016年特朗普當選總統後，才終於開始對華打響經濟戰，而拜登上台後也延續了全力壓制中國的所謂「激烈競爭」政策。在此背景下，北京多年來全神貫注於對美國的見招拆招，不敢有一絲鬆懈，現亦不會因為歐洲的戰火而動搖戰略根本。



反觀美國，即使是俄軍兵臨基輔城下之時，拜登仍然堅守美軍避免捲入俄烏戰場的底線，顯然也是要把主要力量留用於應對中國。換言之，無論對於北京還是華盛頓，俄烏戰爭只是異曲，中美的攻防布陣才是主軸。中美之間的暴風雨已醞釀多時，積蓄了無窮能量，一旦電閃雷鳴，必定比俄烏之爭更加驚心動魄。





中國需全力防範暴風驟雨（資料圖片）





中國作為在全球化進程中攀上全球第2大經濟體的國家，只要盡最大可能維持包括俄羅斯在內的全球經貿及金融體系暢通，就已經算是合理履行了中俄關係「不是同盟勝似同盟」的夥伴義務。接下來「何妨吟嘯且徐行」，仔細觀察局勢發展再作回應。



美歐或禍水東引



北京必定會密切觀察的事項，首先是俄烏之戰何時結束？舉例說，如果普京在5月9日衛國戰爭勝利紀念日宣布烏東解放；而烏克蘭總統澤連斯基與此同時也宣布成功保衛基輔。雙方各自宣布勝利，維持戰爭狀態，但互不攻伐，那麼俄烏戰事就會在實際意義上暫告一段落。



屆時，不僅美國拜登政府極可能迅速把矛頭重新指向中國，因為制裁俄國而飽受通脹及能源緊張之苦的歐洲國家，為求轉移自身矛盾，亦不排除會配合美國將禍水東引。拜登邀約東盟下月中旬舉行東盟峰會，開章明義就是要聚焦中國議題，這個時間點與俄烏5月停火的預測不謀而合，而北約亦公開表達有意建立跨歐亞聯盟，予人山雨欲來之感。







歐洲陷入戰亂，不排除對外轉移矛盾（互聯網）



但俄烏之戰也有可能無法在短期內結束，現時英國、波蘭、立陶宛等歐洲國家抗俄意志高漲，積極參與對澤連斯基政府的各種援助與幕後支持，嚴重遲滯了普京的政治意圖，並在軍事上造成俄軍嚴重傷亡。這不僅促使莫斯科提升對戰爭的投入程度，就連拜登亦面對民主黨人和民意壓力，要求他爭取對俄更大的戰果。



俄烏戰爭仍可能擴大



鑑於美國中期選舉要到年底才舉行，在未來大半年拜登若要維持黨內支持和民望，就需在烏克蘭保持高度的投入，並對俄羅斯展示足夠的強硬，這就使得俄烏戰爭在未來一段時間，仍有擴大甚至是失控的可能。



北京會密切觀察的另一個事項，是俄烏兩軍在戰場上的得失。由於俄軍在烏東執行的是「解放戰爭」，首階段需減少使用重型武器。而且為服從於俄烏停火談判的政治需要，俄軍攻勢亦是打打停停，難以一氣呵成。因此在現階段，也就不能單純以軍事論輸贏。對於解放軍來說，軍事行動服從於政治目標，並因此面對額外的傷亡風險，也是一旦爆發戰爭時必須面對的考驗。







俄羅斯黑海旗艦莫斯科號疑被烏克蘭擊沉（互聯網）



因此上至俄軍能否有效執行克里姆林宮的各種政治、軍事指示、如何反制美歐及北約的各種幕後行動；下至俄軍如何在戰市巷戰環境中減少自身及平民傷亡、如何設立平民撤離通道，甚至是俄軍旗艦莫斯科號為何沉沒，都肯定會給北京提供難得的借鑑。



台灣積極操練城市巷戰



美國及其盟友當然也在檢討。例如台灣媒體便透露，美方認為台國防部在未來應該增加購買彈藥。回想台灣近年也在美國建議下積極操演城市巷戰，就不難理解其中原因：烏軍精銳部隊因為打巷戰而悉數被圍困，在無外援之下很快就彈盡糧絕。台灣將來若要打巷戰，同樣不能指望有援兵解圍，因此也就只能儲備更多的彈藥，讓那些躲在地堡、坑道中的孤軍可以堅持更久。



針對亞洲局勢發展，諸如印度和東盟十國等區內主要國家，近來都在不同場合，表達了主權不受干預、維持和平、自由通商的立場與願望。相較於西方正在上演的零和之爭，東方似乎更追求「也無風雨也無晴」的平常心。



