中美關係處於最後的十字路口

隨著美國總統拜登展開任內首個亞洲之行，尤其是他在東京發出「武力護台」論，再配合「印太經濟框架」（IPEF）的出爐，和「四方安全對話」（Quad）峰會的召開，中美兩國緊張情勢顯然又升高了。

布林肯發表對華政策演講。（布林肯推特網頁）



從外交措詞來看，近日最能說明中美兩國關係現狀的兩段話，分別來自於中國外交部發言人汪文斌，和美國國務卿布林肯。汪文斌於24日回應拜登的涉台言論時，引用了內地上世紀50年代拍攝的抗美援朝電影《上甘嶺》主題曲《我的祖國》，並特別點名指出，包括美國在內，「朋友來了有好酒，若是那豺狼來了，迎接它的有獵槍。」



汪文斌：豺狼來了有獵槍

汪文斌引用抗美援朝電影主題曲回應中美關係前景。（中國外交部官網。）



鑑於目前中美緊張關係不斷升級的基調，以及歌曲的韓戰背景，輿論對於歌詞的闡釋更多地專注於「豺狼來了有獵槍」，而忽略了「朋友來了有好酒」的對比。事實上，自1979年建交以來，中美關係雖然風波不斷，但卻在大部分時間保持了友好合作的基礎，亦令兩國在社會、經濟、文化等各個領域獲得了相互學習、互通有無的機會。更為重要的是，這場友誼促成了太平洋東西兩岸在此期間超過40年的和平。



是以，汪文斌在針對台灣問題發表嚴厲講話後引用《我的祖國》歌詞，不僅是宣示「槍已上膛」，同時亦應被理解為向美方伸出了手中最後的「橄欖枝」，如果美方選擇當朋友，目前包括台海局勢在內的一切緊急情勢都可以化險為夷，中美亦應此得以「化干戈為玉帛」。



布林肯：中國是國際秩序最嚴重挑戰者



美國國務卿布林肯則於當地時間26日，在喬治華盛頓大學發表拜登政府的中國政策演講。這場演講原預定於月初發表，作為拜登出訪亞洲的《出師表》，但因布林肯確診新冠肺炎，而延至拜登結束行程之後。這段時間，中美之間必然也圍繞關稅、產業供應等展開了頻密的互動，因此也不排除演講內容已有所調整。



在拜登發出「武力護台」論等等情勢下，布林肯的演詞同樣充滿「圍堵」色彩。雖然當前俄烏戰爭陷入膠著，他仍然強調中國對美國構成最大的挑戰，直指中國是「唯一既有意願又有實力重塑國際秩序」的國家。



但在目前全球局勢已經日趨動盪的現實下，布林肯同時也做出了一系列平衡與降溫的動作，包括重申不支持台獨，不尋求衝突和新冷戰等。他在演講中亦避用了敵對和威脅性字眼，代之以「競爭」、「挑戰」來形容兩國關係。他既然指中國構成長期挑戰，換言之目前也就無需採取迫在眉睫的激烈反制。



回顧過去，中美兩國不僅一次在十字路口上作出選擇，但每次都峰迴路轉重回到同一條路上。但這一次，兩國歷經特朗普和拜登兩任總統的所謂激烈競爭，維持友誼的動能已經所剩無已，雙方恐怕已經是最後一次來到了十字路口。



中美未來仍有選擇機會

基辛格提醒拜登政府審慎處理中美關係。（互聯網）



曾經締造中美建交，最終促成美國贏得冷戰的前國務卿基辛格，正好在27日這天度過99歲生日。他顯然已經深切意識到全球局勢可能發生的災難性變化，因此於近期頻頻發聲，提醒拜登政府在中、美、俄之間審慎謀取平衡。



但是，基辛格所代表的現實主義路線並非當前美國外交政策主流。無論是民主、共和兩黨，還是自由主義鷹派和新保守主義者，都已形成對中國高度敵對的共識；無論是年底的中期選舉，或是未來的總統選舉，都不太可能導致對華政策的大幅度改變。



因此，中美在十字路口的最後一次選擇，將在更大程度上取決於雙方實力與耐力的比拼與互動。用情緒化和衝突性質的言詞來描述當前這段關係，我們可以說：中美友好即將走到盡頭，台海衝突亦因此一觸即發。但由理性和負責的言詞來描述，我們同樣也可以說：中美關係仍有最後選擇的機會，而台海亦因此仍有和平的空間。