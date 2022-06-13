台海局勢的根本變化（II）

美國民主黨參議員譚美．達克沃斯(Tammy Duckworth)訪台前夕，美軍林肯號和列根號兩組航母打擊群分別由日本橫須賀和硫磺島出發，抵達沖繩東南展開「雙航母」演示。沖繩東南，即是台島東北，如果拿一把尺在地圖上量度，此處也可以向西直指上海，也就是解放軍003型國產航母即將於江南船廠下水之處。







美軍展示雙航母演練（互聯網）





達克沃斯致力於推動美國國會立法，以大陸武力攻台為預設背景，在法律框架上強化美台軍事關係。但若美國國會成功消除「武力護台」的一切法律障礙，美軍航母是否又可以靠得台島更近些？顯然不會。基於目前解放軍實力的上升，尤其是「鷹擊21」等航母殺手已經配置到轟-6遠程轟炸機及055萬噸大驅後，一旦爆發衝突，美國水面艦隊難以在任何接近台島的範圍全身而退，這是簡單的事實。



陸美競爭已超越台海



這也是台海局勢近年變化的根本原因，即台島在美國第一島鏈的傳統作用，隨著中國大陸綜合國力與軍事實力的上升而迅速消失。台灣過去被美國稱為「永不沉沒的航空母艦」，不僅可以堵塞大陸向太平洋深海發展；同時亦與南韓共同為駐日美軍提供側翼。在1950年代，單是美軍第七艦隊就足以把解放軍擋在台灣海峽；直至1990年代初，國軍的經國號、F-16和幻影戰機亦足以在台海奪下空優，但那已是很久以前。







大陸在台海周邊展示「區域拒止」能力（互聯網）





時至今日，台海中線已是政治意義大於軍事作用，中國大陸與美國的軍事角力亦正向超越台海的海、陸、空、天更大範圍伸延。美國兩艘航母在中國大陸新型航母傳將下水之際，出現於沖繩東南，正是反映了當前，以及未來兩國「激烈競爭」的複雜程度和地域之廣，實際上已經超越了傳統的台海爭端。預判北京會如何應對美國的對台新動向，必須首先意識到上述變化。



由此觀察拜登訪亞洲，及達克沃斯訪台期間大陸方面的反應，我們就會發現第一點：解放軍東部戰區除了出動戰機、船艦，圍繞台灣周邊海域持續舉行實戰演練外，並沒有對外展示出大規模的兩棲登陸或奪島演習。簡而言之，東部戰區展示的是解放軍在美軍雙航母等軍事力量一旦接近台島時，所具備的「區域拒止」能力，且並沒有在「武力攻台」層面多作渲染，這是島內外有必要看清楚的訊號。



解放軍展示「北上南拒」



第二點：拜登訪日本之際，中俄自俄烏戰爭爆發後，首次在東北亞舉行了戰略轟炸機聯合巡航，同樣對外發出了一個重要訊號：雖然北京目前對俄烏戰爭保持低調，凸顯其不參與歐洲安全事務的立場，但若中國周邊出現火頭，則中俄仍不排除會採取「戰略」層級的聯合行動。







大陸轟６及俄羅斯圖９５戰略轟炸機在東北亞聯合巡航（日本防衛省）





對於俄羅斯來說，在東北亞的戰略巡航顯然是旨在鞏固其包括北方四島在內的遠東防線，對於中國大陸而言，雖然美國正將駐日美軍基地以南的台島，預設為與大陸軍事衝突的主場，但陸方未必隨之起舞。解放軍沿第一島鏈北上，實際上已經可以繞到日本身後，這將使得美日同盟陷入首鼠兩端局面，不可能再指望依托台島來鞏固自身安全。



解放軍既然可以北上，當然亦可能沿第一島鏈繼續南下，或是深入太平洋。換言之，在可見的未來，解放軍更為可能透過台島周邊的「區域拒止」，及沿第一島鏈自北而南大範圍的軍事運動，來化解外部力量對台島構成的壓力。美國在烏克蘭與台島亦因此面對截然不同的處境：在烏克蘭，無論是談判還是交戰，都是在俄烏雙方之間進行；而圍繞台海問題，在剛結束的香格里拉對話上，卻是中美防長直接對談。



避免台島淪為焦土戰場



這說明，美方必然明白在所謂「武力護台」問題上的任何進一步戰略清晰化，都必須預定為美軍與解放軍直接衝突的前提之下，而不是置身事外的代理人戰爭，這對兩岸關係又有何啟示？







中美兩國防長在新加坡香格里拉對話期間舉行雙邊會談（互聯網）





如前所述，中國大陸與美國的大國競爭已經遠遠超越台海，這就使得陸美之間關鍵的角力，很有可能在遠離台島的地方展開，同時也在遠離台島的地方結束。極力避免台島淪為焦土戰場、維護島內晶片等產業技術的自主發展，應該被視台島最重要的護身符，亦應被視為兩岸政府和民間共同的利益。因此，台海局勢未來一段時間會向哪個方向發展，在極大程度上亦取決於兩岸能否就雙方共同利益，達成新的默契。