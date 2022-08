在美國國內外一片批評和反對聲中,眾議院議長佩洛西依舊登上了前往亞洲的美軍行政專機。雖然她的官方行程沒有列入台灣,但外媒引述消息人士稱,她仍將於周四(4日)從菲律賓的克拉克美軍基地,乘搭專機突訪台北。To be, or not to be, 現在全在佩洛西的一念之間。對於那些受其影響的國家、政府、軍人和民眾來說,本周亦將是漫長而充滿變數的一周。

新聞媒體而透過航空網站來追蹤佩洛西專機動向(互聯網)



就在外媒傳佩洛西將取道菲律賓前往台北之際,列根號航母亦急速駛往菲律賓方向。如果佩洛西真的在周四這天啟程,她將得以從專機的窗口,欣賞到從列根號起飛的美軍戰機為她護航。如果美軍機群決意沿途護航至台灣空域,則百分之百迎來解放軍傾力攔截。佩洛西貴為美國議長,大可不必擔憂其座駕安全,但她將有機會目睹美軍F-18和解放軍殲-16的近距離纏鬥,而在她看不見的地方,雙方的F-22和殲-20亦將在隱匿狀態中各自鎖定目標準備超視距打擊。



漫長而充滿變數的一周



如果議長仍然堅持前行,僅憑列根號航母將不足以抵擋解放軍的戰機和防空導彈群,於是沖繩美軍基地的美軍戰機亦將由北至南向台灣方向接應。只要駐日美軍對中國發動了任何攻擊,即等同日本在事實上捲入了對華軍事衝突。遇刺身亡的前首相安倍晉三屍骨未寒,「台灣有事即日本有事」猶言在耳,日本打算在多大程度加入這場由美國議長,而不是總統發起的「軍事進擊」?而駐日美軍和日本自衛隊的軍事動向,又會否影響朝鮮半島及北方四島的安全形勢?



如果這就是佩洛西希望見到的又一道「美麗風景線」,那麼她在出行前就應已清楚知道,那些基於責任和義務而升空的美軍飛行精英們,並不樂於為一名政客的半導體利益企劃或是競選籌款來冒生命之險。現任總統拜登已經明確表達了軍方的不贊同,「此刻訪台不是一個好主意」。甚至與華交惡的前總統特朗普亦公開表示,佩洛西不該涉足對華事務,「她只會讓事件變得更糟」。

「三權分立」不就是為了相互制衡嗎?佩洛西曾在2021年1月6日國會山莊暴動至特朗普離開白宮之間的長達14天內,以議長名義奪下了總統的核按鈕。可是現在「三權分立」似乎成了議長的護身符,使得她不受任何權力管束。在華府的智囊圈急於找到一種「體面」的方式防止事態失控之時,佩洛西的專機卻處於某種「迷航」狀態,新聞媒體只能透過追蹤航空網站來判斷她究竟飛到了哪兒,以及她的航線是否會在某個時刻突然直指台北,亦或半途轉彎。

大陸官媒在佩洛西出行之際,發放空軍運油-20為殲-16戰機空中加油的畫面(互聯網)



誰最想佩洛西訪台?



一個國會議長可憑自己的一念之間而決定整個亞太甚至是全球局勢,說明了美國無可置疑的強大;但是,佩洛西亦因此在完全不受總統制衡的情況下啟動國家軍事機器,不僅置中美兩國軍人於不必要的危險,同時也因為擾亂了美國的政治決策分工,而撬走了「羅馬的又一塊基石」。



對於北京來說,美國無論如何分權,政府只有一個,如果美國眾院議長及伴隨她的美軍戰機飛向了台北,那麼無論華府內部對此有多大分歧,都不再是北京或中國民意需要考慮的說詞。因此,國家主席習近平與拜登總統通電時,指出了中美雙方領導層都要面對的現實:「民意不可違,玩火必自焚。」



事實上,目前最為支持佩洛西訪台的,出乎意料的正是中國大陸的強硬派網民。這派意見主張「打得一拳開,不怕百拳來」,認為佩洛西闖紅線,將迫使中央終於肯與美日台等一切敵對力量對決。隨著近年美國不斷打壓中國,以及應對台島的所謂謀獨情勢變化,這派民意正在佔據壓倒性大多數。如果佩洛西專機轉彎,最失落的反而會是他們。



北京仍需著眼全球秩序

烏克蘭已陷入戰火,北京需考量維持全球秩序(互聯網)



針對中美可能爆發的軍事衝突,大陸強硬派輿論慣於比照的是1950年爆發的抗美援朝之戰。中美雙方當前的互動,也的確可以從中找出不少借鑑,例如在中國決定出兵朝鮮半島之前,美軍太平洋統帥麥克阿瑟不僅沒有理會北京提出的不得跨越三八線的警告,反而在共和黨「台灣派」國會議員支持下,挑戰民主黨總統杜魯門的對華政策,甚至一度有意代表共和黨參選總統,在戰爭初期的很長一段時間削弱了白宮的決策權。



圍繞今次佩洛西的訪台風波,中國國防部發言人譚克非已於上周二(26日)明確表達了中方立場,即美方「不得安排佩洛西訪台。如果美方一意孤行,中國軍隊絕不會坐視不管。」換言之,北京針對佩洛西的到訪會採取某種軍事行動,已經沒有模糊空間。但如前所述,美方顯然再一次因為政治人物的個人權謀,而未能重視北京的警告,並展示一致的外交政策。



話雖如此,相較於1950年在極度落後條件下的立國之戰,中國在2022年面對截然不同的時代處境。作為綜合實力僅次於美國的國家,北京需要面向維持和調停全球秩序的更大圖景,尤其是在歐洲已燃起俄烏戰火的情況下,如果中美在亞洲爆發衝突,無疑標誌著世界大戰危機的升級。



因此,相信北京在擬定反制措施時,仍會考量全球局勢面臨的危險,爭取與美方達成某種可控的化解方式,使得這一周縱使漫長亦終有風平浪靜之時。這也是佩洛西應該期盼的最好結果,如果她的一念之差導致世界陷入更大災難,這道風景線無疑會變成她永遠的噩夢。