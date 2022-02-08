防疫加辣 首禁逾2戶跨家庭聚會 髮廊停業入街市商場將要打針

【晴報專訊】本港確診個案再創新高，過去2周錄得2,628宗病例，政府宣布明起收緊限聚令至2人，更首度禁2住戶以上跨家庭聚會，食肆每枱收緊至2人及4人，並擴大表列處所至街市、商場等6類場所，要打針才可進入，而宗教場所及髮型屋明起更要停業至24日。

髮型屋周四起須停業，不少市民趕在生效前理髮，有速剪店門外出現人龍。

特首林鄭月娥表示，將修例擴大599F章下的17類處所，新增6類處所包括宗教場所、商場、百貨公司、超級市場、街市或市集，以及理髮店或髮型屋，其中宗教場所及髮型屋明起關閉，美容院、健身中心等續關閉至23日；本月24日起所有表列處所推行疫苗通行證，D類食肆明起率先試行，限每枱4人，而B、C類則收緊至2人。另限聚令收緊至2人，更首次擴至私人處所，禁止2個住戶以上的跨家庭聚會。

疫苗通行證 D類食肆明先試行

她指，執法分為主動及被動，食肆、健身中心等會主動執法，而商場、超市等則被動執法，只會抽查，形容與警方查市民身份證一樣，重申要強力兼嚴厲執法。被問及不少住宅要途經商場才能進入，她說：「不打針不能經過商場回家，一定不方便，可搵另一條途徑走。」

本月24日起所有表列處所包括街市，推行疫苗通行證。

食衞局常任秘書長陳松青則補充，如需經商場領取外賣、物資、維修、接種疫苗或檢測等，便可獲豁免。至於禁2住戶以上聚集，陳稱如兩家庭身處同一處所，照顧者屬第3戶亦不違法，不會逐戶上門抽查。（詳見另稿）

髮型師：等同失業 將推上門剪髮

林鄭又指，目前首針接種率為80%，但70歲以上長者接種率不足一半，以人口計仍有50萬人未打針，安老院舍接種率更不到25%，直言要「谷針」，目前未考慮將公共交通納入疫苗通行證範圍，但已有立法基礎。

另政府將於下周二（15日）向立法會申請向抗疫防疫基金注資約260億，涉40多項措施，包括向前綫清潔工人、保安員等每人每月發放2,000元津貼，為期5個月，並因第5波疫情而失業人士提供1萬元津貼。

疫情以來首度關閉的髮型屋，有髮型師表示，髮型師靠拆帳生活，停業等同失業，今日預約已爆滿，將推上門剪髮服務，但疫情下相信未敢讓陌生人上門，加上日後要打針才能開業，料對生意造成影響。

黃大仙祠監院李耀輝稱，會加派人手檢查入場善信的打針紀錄。飲食界立法會議員張宇人認為應提早實施疫苗通行證，恢復晚市堂食、容許4至5人一枱。社福關懷貧窮平台指，如無打針或不能到商場、超市上班，認為不應因防疫而令到打工仔失業。

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