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09/03/2022

長者批熱綫不通 重辦繁複 消費券3服務中心排長龍

#電子消費券 #八達通 #樂悠卡
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　　【晴報專訊】首期5,000元電子消費券下月發放，原有支付平台已失效、已退回八達通卡或遺失、或已轉用樂悠卡人士，都必須以郵寄或致電更新資料。政府昨開放3個臨時服務中心均大排長龍，有長者批熱綫電話長期未能接通，重辦手續繁複。政府稱昨接獲1,200宗電話查詢，將考慮分流處理。

 

位於始創中心的旺角服務中心昨日大排長龍，未到9時已有市民排隊。


　　位於旺角的消費券臨時服務中心，昨早未到9時已有人排隊，需提早開放，王先生因轉用樂悠卡，誤以為可協助登記更換資料，「嚟到先知原來係攞表，表格要自己寄出」；劉女士則因已刪除原有支付工具，望可轉用八達通領取，「打電話熱綫打極都無人聽，原來唔可以轉，表格又要自己寄，（措施）好差。」

 

位於始創中心的旺角服務中心昨日大排長龍，未到9時已有市民排隊。


樂悠卡主如未退八達通 不宜再登記

　　財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，前日下午電話熱綫開放首4小時已接獲約1,200宗查詢，但大部分是問及下月何時派發、第二階段何時展開等，涉查詢消費券登記參考編號僅200多個，形容會佔用熱綫人員人手，而少量長者前日親身去到仍未運作的臨時服務中心，相信是誤以為要重新登記才能領取，指正構思如何分流。

 

王學玲（資料圖片）


　　對要以郵遞或電話方式更改資料，她稱因時間關係，有見只有約1,000個用戶帳戶失效，八達通則涉約5.7萬用戶，數量不多，故望沿用原有資料及系統。

　　八達通卡有限公司營業及市務總監李玉兒說，如用戶因退卡、遺失或壞卡，可到政府網站重新登記，並提醒逾60萬人使用樂悠卡，如非已退卡，仍可繼續以去年已登記的八達通卡領取消費券，不鼓勵重新登記。

 

轉載自: 晴報

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