  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/05/2022

3款香腸含獸藥代謝物 動物實驗可損關節 近90%樣本高鈉半數高脂

#香腸 #氨基脲 #代謝物 #高鈉 #高脂 #廚師牌 #消委會報告 #營養標籤 #幼兒小食
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】香腸是港人常吃的食物之一，惟消委會測試市面30款香腸發現，有3款檢出含內地及歐美禁用獸藥的代謝物「氨基脲」（SEM），包括燒烤必備的廚師牌雞肉腸，超標13倍，有關代謝物在動物實驗中，會令動物的關節退化或四肢變形。

 

　　另有近90%樣本屬高鈉、50%樣本屬高脂，進食一碗香腸煎蛋即食麵，總鈉含量已佔成人每日建議攝取上限約81%。

 

消委會共搜集30款香腸作測試（消委會提供）

 

　　消委會早前搜集30款香腸作測試，結果發現3款樣本驗出含內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌雞肉腸每公斤含14微克，遠超歐盟行動參考點13倍，連同其餘2款已交食安中心跟進。

 

「氨基脲」廚師牌超標13倍

 

　　消委會指根據以往研究，呋喃西林或會損害實驗動物的生殖器官，令睾丸退化及大量精子未能釋放，SEM則令實驗動物的關節軟骨退化、四肢變形，惟暫未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響及致癌性。本港現時未有法例規管呋喃西林及其代謝物的行動水平，消委會建議當局參考歐盟做法，修例規管，亦可讓生產商有明確法例可依。

 

委會指「氨基脲」於甲殼類動物中存在，有機會是加工或冷凍過程中沾染，消費者需評估食用風險。

 

　　消委會總幹事黃鳳嫺稱，SEM於甲殼類動物中存在，有機會是加工或冷凍過程中沾染到，如發泡膠的包裝，消費者需評估食用風險。

 

　　另外，有28款樣本為高蛋白質食物，平均含量為13.7克，但較火腿及火雞片的18及18.3克為低；且所有樣本均非低鈉及低脂食物。測試發現約87%、26款屬高鈉食物，其中一款最高含量為每100克達1,280毫克鈉，以成年人每日攝取2,000千卡計算，進食1條香腸已達每日建議攝取上限約22%；亦有50%、15款屬高脂食物，最高含量的一款，每100克含35.6克脂肪，吃1條已有約7.7克總脂肪，佔成人每日建議攝取上限約11.7%。

 

大部分香腸屬高鈉，吃一碗香腸煎蛋即食麵，總鈉含量已佔成人每日建議攝取上限約81%。（資料圖片）

 

部分樣本 營養標籤誤差大

 

　　此外，消委會將測試結果對比30款樣本的營養標籤資料，發現2款總脂肪含量、3款飽和脂肪酸含量、4款鈉含量及4款糖含量，即逾30%樣本的標示值差距超出規定容忍限20%，其中一款更超出256%，均已交食安中心跟進。

 

　　食安中心稱，SEM可天然存在於食物中，亦可在加工過程中產生，故食品法典委員會及國際不同食品監管機構均認為，驗出SEM不一定代表曾使用硝基呋喃類藥物，中心過去3年抽檢逾1,650個樣本，全部均合格。廚師牌代理商表示，消委會測試結果與其產品的營養標籤有部分差異，公司資料顯示每100克反式脂肪酸含量遠少於0.3克，根據食安中心指引，表示為「0」的定義為每100克少於或等於0.3克。

 

 

下一頁：提防嬰幼兒小食重口味 13款高糖 1款高鈉

 

轉載自: 晴報

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#香腸 #氨基脲 #代謝物 #高鈉 #高脂 #廚師牌 #消委會報告 #營養標籤 #幼兒小食

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk