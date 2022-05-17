3款香腸含獸藥代謝物 動物實驗可損關節 近90%樣本高鈉半數高脂

【晴報專訊】香腸是港人常吃的食物之一，惟消委會測試市面30款香腸發現，有3款檢出含內地及歐美禁用獸藥的代謝物「氨基脲」（SEM），包括燒烤必備的廚師牌雞肉腸，超標13倍，有關代謝物在動物實驗中，會令動物的關節退化或四肢變形。

另有近90%樣本屬高鈉、50%樣本屬高脂，進食一碗香腸煎蛋即食麵，總鈉含量已佔成人每日建議攝取上限約81%。

消委會共搜集30款香腸作測試（消委會提供）

消委會早前搜集30款香腸作測試，結果發現3款樣本驗出含內地及歐美禁用獸藥「呋喃西林」的代謝物「氨基脲」（SEM），其中廚師牌雞肉腸每公斤含14微克，遠超歐盟行動參考點13倍，連同其餘2款已交食安中心跟進。

「氨基脲」廚師牌超標13倍

消委會指根據以往研究，呋喃西林或會損害實驗動物的生殖器官，令睾丸退化及大量精子未能釋放，SEM則令實驗動物的關節軟骨退化、四肢變形，惟暫未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響及致癌性。本港現時未有法例規管呋喃西林及其代謝物的行動水平，消委會建議當局參考歐盟做法，修例規管，亦可讓生產商有明確法例可依。

委會指「氨基脲」於甲殼類動物中存在，有機會是加工或冷凍過程中沾染，消費者需評估食用風險。

消委會總幹事黃鳳嫺稱，SEM於甲殼類動物中存在，有機會是加工或冷凍過程中沾染到，如發泡膠的包裝，消費者需評估食用風險。

另外，有28款樣本為高蛋白質食物，平均含量為13.7克，但較火腿及火雞片的18及18.3克為低；且所有樣本均非低鈉及低脂食物。測試發現約87%、26款屬高鈉食物，其中一款最高含量為每100克達1,280毫克鈉，以成年人每日攝取2,000千卡計算，進食1條香腸已達每日建議攝取上限約22%；亦有50%、15款屬高脂食物，最高含量的一款，每100克含35.6克脂肪，吃1條已有約7.7克總脂肪，佔成人每日建議攝取上限約11.7%。

大部分香腸屬高鈉，吃一碗香腸煎蛋即食麵，總鈉含量已佔成人每日建議攝取上限約81%。（資料圖片）

部分樣本 營養標籤誤差大

此外，消委會將測試結果對比30款樣本的營養標籤資料，發現2款總脂肪含量、3款飽和脂肪酸含量、4款鈉含量及4款糖含量，即逾30%樣本的標示值差距超出規定容忍限20%，其中一款更超出256%，均已交食安中心跟進。

食安中心稱，SEM可天然存在於食物中，亦可在加工過程中產生，故食品法典委員會及國際不同食品監管機構均認為，驗出SEM不一定代表曾使用硝基呋喃類藥物，中心過去3年抽檢逾1,650個樣本，全部均合格。廚師牌代理商表示，消委會測試結果與其產品的營養標籤有部分差異，公司資料顯示每100克反式脂肪酸含量遠少於0.3克，根據食安中心指引，表示為「0」的定義為每100克少於或等於0.3克。

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