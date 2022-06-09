膠袋徵費擬倍增至1元 冷凍食品無豁免 目標12.31實施

【晴報專訊】膠袋徵費實施逾10年，當局昨稱將修例提高徵費水平，每個膠袋由現時最少收5毫加至1元，同時收緊及取消多項豁免，包括冷凍食品再無免費膠袋，目標在本年底實施。有市民贊成提高徵費，但有環團擔心，法例太多豁免或造成不少「後門」讓商戶「鑽空子」，如商戶把鮮活食品預先包裝、或把「氣密」包裝弄穿等，認為應加入定期檢討條文，並推動市民使用環保代替品。

倘修訂獲通過後，當局指會制定指引，並預留時間供業界及市民適應。

今次立法大致沿用可持續發展委員會早前建議，如徵費水平增至最少1元，同時建議收緊豁免（詳見表），目標在今年12月31日起實施。

委員會早在4月已提交規管即棄塑膠建議，當中提到市民對5毫徵費開始「無感」。家庭主婦董女士稱，目前已很多人會自備環保袋，但一個膠袋只收5毫實在太便宜，認為「加價」可讓人更著重環保。劉同學亦指，加費應可減少市民使用膠袋。

未完全或無包裝食品 仍可獲免費膠袋

雖然當局表明會收緊豁免，但據當局提交立法會的文件，指考慮食物衞生及有實際需要，建議沒有或未完全載於任何包裝的食品，仍可獲免費膠袋，例如濕貨街市出售的蔬果、生肉及海鮮，或以紙局部包好的麵包。

蔬果等無包裝的食品，修例後仍可獲免費膠袋。

文件又指，每宗交易原則上只可提供一個免費膠袋，除非膠袋太細，不足以盛載整批食品，或要花不合理時間將所有食品「塞入」免費膠袋，以及其他膠袋有破損風險或影響其他食品品質，才可提供額外膠袋。

綠色和平走塑項目主任譚穎琳質疑，相關字眼涉主觀判斷，變相仍有「後門」讓商戶「鑽空子」，又擔心有商戶或索性將所有鮮活食品都提供預先包裝，製造不必要浪費，例如當局建議餐飲外賣若符指定條件，如不是盛載於氣密包裝的便可豁免，意味有機器包裝者可能要收費，屬人手包裝可獲豁免。譚認為，兩種包裝本質相似，安排或有矛盾。

環團憂商戶鑽空子 倡列明定期檢討

綠惜地球高級項目主任劉兆朗亦舉例稱，目前有本屬真空包袋的麵包，刻意弄穿膠袋變成「非氣密」，憂日後有同類情況，若豁免太多，「（徵費）收幾錢都無用」。

今次檢討拖延多年，譚穎琳認為法例應訂明要定期檢討，以便針對商戶「上有政策，下有對策」情況作調整，但強調立法不應只重視禁用膠袋或塑膠，而應提出全面減廢藍圖，如建立可重用容器的借還系統，讓市民可轉用較環保的代替品。

當局稱修訂通過後，會制定作業指引，並預留時間供業界及市民適應新措施。

惠康超市稱，現有指引鼓勵顧客自備購物袋，減少使用膠袋，會密切留修例後細節及作相應配合。百佳亦指，已多方面推動減膠減廢，原則上支持及配合政府計劃，但規管要清晰及一致，待政府公布細節後再研究及跟進。

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