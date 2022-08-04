  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
台灣熱話
時事要聞娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

04/08/2022

佩洛西打台灣牌，由台灣民眾埋單

#台灣 #佩洛西 #解放軍 #台灣食品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　政壇生涯已步入尾聲的美國眾議院議長佩洛西，亞太畢業之旅，靠著打台灣牌這一招，鬧成轟動國際的大新聞。台灣人當慣了棋子，表面上很淡定。外國和香港傳媒則是擔憂解放軍的激烈反應，不少傳媒主管下令記者報導台灣人擔心受怕的心情。不料這個指令下達後，幾位外地記者向我求助，一律都是做了多個訪問卻沒有一個台灣人表示擔心和害怕，根本做不出效果。在台實際情況和坐在辦公室發指令的主管，靠著看歐美外電報導大肆渲染恐慌情緒截然不同。

 

佩洛西畢業之旅訪台後果由台灣民眾埋單。

 

　　筆者於是建議採用平衡報導方式，找幾位近年才移居台灣的香港人做訪問，果然順利達成傳媒主管所要的驚慌反應。以我住在台灣多年的經驗，當地人有兩不怕，分別是不怕大陸打過來以及地震到地動天搖也處變不驚。地震時會驚慌的，一看就知道不是台灣人，對大陸的軍事反應也是如此。

 

　　自1949年國民政府移往台灣後，先後發生過823砲戰、1996年飛彈危機等引起國際關注的重大事件。國民黨政府早年喊著要反攻大陸，大陸也要解放台灣同胞，所以台灣人可以說世代傳承被從小嚇到大。換句話說，就是狼來了聽多了，神經變得遲鈍。如果把兩岸情勢的例子套用到地震，感受可能更直接。

 

　　根據氣象局資料，台灣每年平均有4萬次地震，光是東部花蓮就高達1萬2千次，當中有感地震超過300次。在新冠肺炎疫情爆發之前，外地遊客可自由到訪台灣時，台北市每遇到三級或以上有感地震，西門町區旅館都有不少遊客嚇到逃到街上，不用詢問就知道，亞洲面孔的一定是香港人。至於台灣人遇到這種地震，反應只有一種，叫一句：喔，有地震。頂多加一句：這次晃好久，震好大……跟著就若無其事繼續做該做的事。

 

　　然而這不是說佩洛西抵達台灣後，解放軍宣布6個包圍台灣島軍事演習沒有效果，而是像一般有感地震一樣，沒有產生實質傷害前，一般台灣人並不在意。台灣民眾真正關注並且有感的，反而是在大量佩洛西和解放軍演習新聞掩蓋下，引發實質損失的大陸在經濟反制措施。

 

　　在佩洛西抵台前，8月1日深夜大陸海關總署突然公告，禁止沒有完成更新註冊的100多家台灣食品商進口。而佩洛西抵達當天，北京更宣布禁止台灣柑橘類農產品進口，柑橘類包括：文旦（碌柚）、檸檬、柳丁（橙）、橘子（柑）、茂谷柑、葡萄柚等。這是繼去年大陸禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口後，再對熱銷對岸的台灣水果祭出禁令，等於百分之90以上銷往大陸水果遭禁。相關農民和水果出口批發行業，白白辛苦損失慘重，受到前所未有的衝擊，欲哭無淚。後續還有哪些行業遭到制裁，端視兩岸未來情勢發展。

 

台灣如何應對解放軍圍島軍演值得關注。

 

　　至於解放軍8月4至7日的6場圍繞台灣四週的軍演，部分網民嘲笑大陸方面只會恐嚇，沒有真正作為，其實從布局和演習前的動作，就可看出事態嚴重。

 

　　回顧近年最嚴重的兩岸衝突，莫過於1996至97年解放軍在台海周邊試射導彈的飛彈危機。翻查資料發現，飛彈危機時試射飛彈落點都離台灣島超過29浬；而其他四波的大型演習，全部在大陸沿海地區。但這次解放軍演習區的範圍，除了團團把台灣圍住之外，還深入至台方「領海」甚至「領海基線」內，打破過往默契和底線，威脅程度不可同日而語。

 

　　由於佩洛西訪台前，中美元首進行通話，並同意管控分歧，一般相信解放軍不會藉由演習進入台灣24浬鄰接區內造成直接衝突，但是很有可能越過海峽中線，再前推到24浬的邊緣。這等於將1999年以來，兩岸默認的「海峽中線」消除，為以後解放軍機、艦以及執法船隻常態在中線以東活動創造先例，同時更進一步落實北京近期宣示，台灣海峽是中國內海的法律地位。果然在3日晚上佩洛西離台後，解放軍5架次殲-16和16架次蘇愷-30越過海峽中線，而且地點選在台灣海峽最窄的台北至新竹區域，警告意味濃厚。

 

　　佩洛西達成目的，付出代價的是辛苦錢打水漂的台灣民眾，留下的是對兩岸關係的不安變數。台灣這枚棋子，對老美真是好用，耐用。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多台灣熱話文章

你可能感興趣

#台灣 #佩洛西 #解放軍 #台灣食品

更多世事政情文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk