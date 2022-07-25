餐飲業為生存而戰！「與蛋撻劃分界線」宣傳引發討論！怡和新掌舵人：採取A-C-E管理策略！

香港素有「美食天堂」美譽，餐飲業之間的競爭自然激烈，加上新冠疫情所帶來的衝擊，更掀起汰弱留強的生存戰。

怡和餐飲集團行政總裁李龍基去年上任，採取A-C-E管理哲學應對市場白熱化。（湯致遠攝）

擁有KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD業務的怡和餐飲集團，去年迎來新掌舵人李龍基（Aaron），並藉著「A-C-E管理策略」掌管內外事務，創造競爭優勢，應對市場白熱化。

去年10月上任怡和餐飲集團行政總裁的李龍基（Aaron），目前負責管理香港、澳門、緬甸、台灣及越南的KFC肯德基、Pizza Hut必勝客及PHD業務。他曾在顧問公司與投行擔任管理層，接任怡和餐飲CEO一職前，也曾於仁孚行擔任董事總經理，負責大中華區的汽車業務。

深耕亞洲市場逾20年，Aaron表示自己近年一直反思，作為管理層在面對不同挑戰時，可如何從中協助企業尋找其價值，保持競爭力和活力。而他最終決定採取「A-C-E管理策略」，他解釋，A為Agility敏捷力、C為Customer-centricity以客為本、E則為Empathy同理心。

他指出，在瞬息萬變的環境下，企業必須在不同範籌注入敏捷力，才可快速應變。舉例來說，近年餐飲業面對原料來源不穩定，要保持食物正常供應相當困難。

「與蛋撻劃界線」 宣傳引發討論

Aaron憶述，早前美國爆發嚴重的禽流感，加上俄烏衝突影響物流，導致全球雞蛋供應緊繃。而KFC招牌菜之一的葡撻（台灣稱為蛋撻），製作材料包含雞蛋，台灣地區供應曾一度受影響。

他透露，當時立刻與台灣團隊討論，除了採取「將雞蛋放在不同的籃內」對策，尋找來自不同地區的原料來應對，也趁機開啟甜品支線業務，在5月底推出沿用葡撻酥皮的新產品「莓果奶酥撻」。「假設平時有10個人食葡撻，新產品登場後，就可能有3個人會試新口味，能夠短暫解決需求問題。」

去年怡和餐飲集團的外賣及外送，佔整體銷售額85%。（受訪者提供圖片）

他補充，當時配合了「宣布與蛋撻劃分界線」的營銷宣傳，隨即在港台兩地引起熱話，進一步提升品牌的曝光與討論度。

至於代表C的以客為本，Aaron就多次重申這是他管理的精神。由汽車界轉投飲食業，兩項業務看似極不相關，惟Aaron卻認為：「從產業結構來說，生意的根本是一樣，有一定的邏輯是可共用的。」他解釋，餐飲業和汽車業均有其特性，但本質相同，最重要的都是了解顧客喜好、習慣，甚至是痛點，然後再設計出切合不同顧客需要的產品及服務，加強接觸點。

挑戰多曾懷疑人生 要肯做肯試

雖則如此，但Aaron也坦言，自己對飲食業的了解不深，再加上面對疫情影響餐飲市場，接任時確實頗有壓力。「幸好我對食很有興趣，而且我對世界好奇心重，希望可從不同地方學習新事物，所以我樂於接受挑戰。」他又稱，挑戰日日有，自己也曾有懷疑人生的時刻，尤其過去兩年疫情帶來的變化，更是過去一直未預想過的快速。但他強調，只要肯做、肯嘗試，不斷從成功及失敗中吸取經驗，就一定能應對所有事情。

台灣Pizza Hut今年5月推出鹽酥雞＋Oreo口味薄餅，引起極大回響。（受訪者提供圖片）