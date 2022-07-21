去年初創企業增逾1成！引大企業文化吸新血！諮詢公司容許員工創業？

初創企業一向在企業文化、員工福利有別於大型企業。本地初創諮詢公司Inspect Element除了實行彈性工作等措施，也引入大企業的文化，實行混合模式管治。

Inspect Element創辦人蘇健德表示，現時不少大企業願意招聘曾任職初創的人。（陳永康攝）

面對人才短缺，亦以兩招迎合新世代員工，其創辦人蘇健德認為，訂立清晰職業生涯給年輕人是十分重要。

雖然疫情令全球經濟不明朗，但據投資推廣署發表的《2021年初創企業統計調查》顯示，去年本地初創企業數目達3,755間，比2020年增加12%。

Inspect Element創辦人蘇健德在大學畢業時經已創業，但最後失敗收場。其後到「獨角獸」GOGOX（前稱GOGOVAN）及Klook工作，汲取經驗，最後與拍檔創立Inspect Element為初創提供諮詢服務。

訂清晰職涯 定期面談了解

雖然是初創，但蘇健德對於管理公司也有不同看法，並嘗試將大企業的文化融入公司當中。他表示，公司所涉及的範疇較多，如初創投資、初創諮詢等，與一般初創只涉及一種產品或服務不同，因此在管理方面需採取融合模式。例如以初創常見的期權方式獎勵員工，同時如大企般採用跨部門合作、訂立關鍵目標與市場上其他企業合作。

蘇健德坦言，公司亦面對招聘困難。他指現時所有本地企業需要爭奪同一批畢業生，故公司在政策上需要迎合新世代。

蘇健德稱，新世代畢業生比起上一代，更著重work is life, life is work的宗旨。（資料圖片）

其公司容許員工創業，藉此讓他們更貼近市場發展，同是亦可以用正職支撑副業。他認為，有清晰的職業生涯對年輕人十分重要，更解釋指，不少企業設有KPI（關鍵績效指標）制度作為評估員工表現的方法，但當中的評估內容大部分面向公司，甚少顧及員工的個人成長；因此，公司在制定員工評估時，會著重員工的個人成長，而每星期或每月會與員工進行面談。

應徵者自我推銷 評估能力

蘇健德也分享上月公司招聘職位的經歷，其中有職位更吸引250人應徵，最後只聘請一人。他指，要吸引求職者應徵職位，需要從招聘廣告中著手。

他續指，現時大部分招聘廣告較為單向，只列出公司所需人才，反而較少提到應徵者選擇公司的原因、公司適合他們的地方等。

由於職位吸引逾百人應徵，令面試過程成為挑戰。蘇又指，會先讓適合的應徵者進行練習，然後再增加其難度；最後更會提供個案測試，讓應徵者向公司推銷自己的概念，以評估其能力。