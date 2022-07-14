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14/07/2022

8成女孩上載照片前都會P圖？Dove廣告自拍「回帶」：成熟美女原是13歲女孩！鼓勵發掘Real Beauty

#數碼營銷 #美容 #自拍 #愛美 #dove #修圖 #P 圖 #Reverse Selfie #Dove 廣告
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　愛美，是女人的天性。友人母親已經八十多歲，近期買了十餘萬港元的美容療程。所以說，女人錢最容易賺，無論你年紀多大，身家多少，總會捨得花錢在美容上。

 

　　近年醫學美容大行其道，不少消費者被失實廣告誤導，對誇大的美容效果，深信不疑，既損失金錢，更可能賠上了健康。早前挪威政府立法，如廣告中有修圖美化模特兒外表，包括面部、身材及皮膚等，均須清楚標示，目的是避免大眾過份追求完美外貌。

 

　　近期看到一齣 Dove 廣告，主題為「自拍背面」（ Reverse Selfie ），影片開始時是手機中一張成熟艷麗的女生自拍照，獲得不少點讚，最後發覺女生原來是個十三歲的女童，照片是 P 圖的效果。宣傳片呼籲大眾不要盲目追求完美的形象，失去了自信，並鼓勵每一位女生發掘自己真正的美麗（ Real Beauty )。

 

（影片截圖）

（影片截圖）

 

　　據調查顯示，百分之八十的女孩在上載照片前，均會 P 圖改變樣貌，藉此隱藏對自己身體不滿之處，足以證明社交媒體對她們帶來的壓力及不良影響。

 

Dove 廣告片：



 

 

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