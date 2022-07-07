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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/07/2022

睇得又踢得！「南韓C朗」孫興民冧莊K-Burger廣告！去年代言銷量急升兩成，有望再創新高？

#數碼營銷 #熱刺 #孫興民 #K-Burger #Lotteria #神射手金靴獎 #運動員 #廣告 #南韓足球明星 #樂天
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　人氣高企的演藝界巨星，自然受到廣告商青睞，但頂尖運動員一樣有市場，像南韓足球明星孫興民，其受歡迎程度，絕不比國內當紅小生遜色。

 

　　今年剛滿三十歲的孫興民，自從加盟英超球隊熱刺後，一直表現卓越，本賽季更憑二十三個入球紀錄，奪得英超神射手金靴獎，是首位獲此項殊榮的亞洲球員，南韓總統也向他發賀電，讚他是國人的驕傲。

 

　　這個被譽為「南韓C朗」靚仔運動員，不但球技了得，更擁有一雙典型南韓男生的單眼皮小眼睛，看起來憨直可愛，充滿陽光氣息，迷倒萬千少女，是廣告商的竉兒，代言產品多不勝數。

 

（影片截圖）

 

　　近期孫興民為樂天 GRS 旗下漢堡包專門店 Lotteria 作代言人，宣傳韓牛烤肉漢堡 K-Burger ，帶出產品是 Made in Korea（南韓製造 ）的賣點。片中孫興民除了大顯身手，更展示招牌笑容及入球勝利手勢，一眾粉絲冧爆。

 

（影片截圖）

 

　　據聞他去年為 Lotteria 拍廣告，令相關產品銷量急升約兩成，今次添食，有望再創高峰。

 

Lotteria 廣告：


 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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