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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

30/06/2022

手機防水vs抗水！澳洲法院裁定Samsung廣告宣傳水中可用屬誤導？罰款$7,600萬港元！

#數碼營銷 #不實宣傳 #澳洲 #澳洲消費者委員會 #手機入水 #Samsung #廣告 #防水 #三星
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　你有沒有試過手機入水的經歷？網上流傳不少解決方法，如將手機放入米缸、用風筒吹乾、放進貓砂、用抽濕機等等，原來最重要是第一時間關機，並拆除電池，徹底清理積水後，才可以重開手機。現時不少手機品牌聲稱有防水功能，但原來只可「抗水」，若用家將手機放入水中，分分鐘死機。

 

　　近期看到新聞，澳洲消費者委員會（ACCC ) 接獲幾百宗投訴，指聲稱有防水功能的三星手機濕水後死機，澳洲法院裁定三星廣告誤導消費者，違反法例，被判罰款1400萬澳元（約7600萬港元）。三星隨後發表聲明，承認不實宣傳，並同意裁決。

 

 　三星建議消費者，不應在泳池及海灘使用其具備防水功能的手機，但廣告取景於海灘及泳池，有誤導之嫌。其實手機只可在1.5米水深浸泡三十分鐘，並只限於清水，不包括鹽水、海水及經氯化的泳池水。如用家在水中使用引致手機損壞，三星並不會提供維修服務。

 

　　今次三星為了提高售價，聲稱手機有防水功能，推出失實廣告，最終不但賠了金錢，更令信譽受損，得不償失。

 

三星手機廣告

 

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）

 

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