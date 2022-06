搞笑廣告！科威特Burger King請來「翻版C朗」賣植物肉漢堡包廣告！髮型動作都扮到十足十？

有人說,女生看足球比賽的原因,除了真正是球迷,還有是陪男朋友看,或者為了看靚仔球星。

談到足球壇靚仔,不得不提這位世界足球先生C朗拿度( Cristiano Ronaldo ),他不但球技了得,更憑著俊俏外表,成為廣告商竉兒,代言的品牌多不勝數,包括可口可樂、Nike、鈴木汽車、家鄉雞、Pepe Jeans 、阿聯酋航空等。

雖然曾作可口可樂代言人,但C朗在歐洲杯新聞發布會上將兩瓶可口可樂移開,並說自己想喝水,而可口可樂乃是歐洲杯的贊助商,C朗此舉引起非議,更連累可口可樂股價大跌,市值蒸發了四十億美元,損失不菲。

另外,C朗被傳媒挖出黑歷史,指他不但曾作可口可樂代言人,更為百事可樂推銷產品,事件令人覺得他言行不一,非常虛偽,因此而受到抨擊。

提及C朗,近期看到科威特 Burger King 宣傳植物肉漢堡包廣告,以 “ As good as the original “ 為主題,請來貌似C朗的演員拍攝,片中的他無論在髪型及動作都模仿C朗,十分搞笑,令人捧腹。

(影片截圖)

Burger King 廣告片: