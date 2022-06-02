汽車品牌 Audi「小滿」廣告爆抄襲醜聞下架！連代言人劉德華也受牽連？

在 4A 廣告公司工作的時候，曾為國內地產商製作宣傳片。期間建議過一些創意不被接納，後來發覺他們竟然採用了廣告口號作其他宣傳，還印在海報上，事前並沒有通知我們。無奈大家仍然有生意往來，惟有息事寧人，事件不了了之。

當年內地對於知識產權意識薄弱，這些抄襲事件早已見怪不怪，以為現今侵權風氣經已改善，但近期又爆出汽車品牌 Audi （奧迪）抄襲醜聞，引起軒然大波，連廣告代言人劉德華也無辜被牽連。

（截圖至影片，影片已下架）

初時看到奧迪廣告，覺得意念及拍攝俱佳，廣告以二十四節氣「小滿」為主題，以此喻人生，文案寫得不錯，發人深省。如今宣傳片要下架，實在有點可惜。

（截圖至影片，影片已下架）

今時今日，在網絡世界根本沒有事情可以隱藏，創作人一字不漏，全文照抄，以為可以瞞天過海，實屬不智。今次事件，奧迪及廣告公司 M &C Saatchi 把關不力，難辭其咎。

雖然文案原作者表示不再追究責任，但事件令奧迪元氣大傷，除了支付劉德華巨額酬金及拍攝廣告費用，宣傳片又要下架，賠了夫人又折兵，然而最大影響莫過於品牌形象受損。