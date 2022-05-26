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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

26/05/2022

「荃灣豬肉檔AK」阿威爆紅！開設社交平台兼拍Skechers廣告！到底他是「虛火」定「實火」？

#數碼營銷 #阿威 #Skechers #荃灣豬肉檔AK #威威豬 #豬肉檔 #娛樂圈 #運動鞋
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  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

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    本欄每周四更新

　　上星期去餐廳吃飯，遇到一個斯文靚仔侍應，他打扮新潮，樣貌有幾分似姜濤，加上態度殷勤，彬彬有禮，說不定何時會被網民發掘，成為下一個「荃灣AK豬肉佬」阿威的師奶殺手。

 

　　講到豬肉佬，大家必定聯想到其貌不揚禿頭大肚腩的阿叔，但估不到竟然是個高大威猛的型男，難怪一眾師奶冧爆。有人更不惜跨區買餸，山長水遠往荃灣街市朝聖打卡，為一睹阿威風采。

 

　　人紅自然是品牌爭相羅致的對象，阿威處女作廣告終於出現，美國運動品牌 Skechers 邀他拍攝一輯運動鞋平面廣告。廣告中阿威堅持不除口罩，以豬肉檔作背景，擺出型爆甫士，令一眾「威威豬」（阿威粉絲的稱號）驚喜不已，紛紛留言說要買同款運動鞋。

 

　　據聞阿威爆紅後，已開設官方社交平台帳號，吸引不少粉絲，似乎為投身娛樂圈作出準備。有網民表示支持，亦有人擔心阿威過份被追捧，變成剎那光輝。究竟阿威是「虛火」還是「實火」，大家拭目以待。

 

Skechers 廣告：

 

（網上截圖；圖片由作者提供）

（網上截圖；圖片由作者提供）

 

 

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