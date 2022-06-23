  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
廣告背後
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治形象UP！Pris形象教室銷售達人飛凡年輕夢好書看多點HR唔易做
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

23/06/2022

泰國催淚炸雞廣告！Deepfake技術讓女主角與聽障母親重聚！科技改善生活，還可彌補人生遺憾？

#數碼營銷 #人工智能 #泰國廣告 #科技 #廣告 #炸雞廣告 #Deepfake #催淚廣告 #遺憾
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 袁靜

    袁靜

    香港浸會大學畢業後，誤打誤撞入了廣告圈，經過多年在圈中打滾，由撰稿員變身爲創作總監，終於練得金剛不壞之身。現在自立門戶，繼續作戰。有空還執教鞭，「誤人子弟」。

    廣告背後

    本欄每周四更新

　　近期熱爆韓劇中有一金句：「 人生在世，不可能凡事都如你所願，這就是人生。」年紀愈大愈明白到，人生，總是有遺憾的。

 

　　友人年青時勤奮工作，白手興家創業，做出好成績，公司被大集團收購，名成利就，是人生勝利組。

 

      然而他在搏殺時期，太專注事業，忽略了身體，有一次內耳受到感染，由於延誤就醫，失去大部分聽力，近期情況更惡化，就連助聽器也幫不了。

 

　　他長袖善舞，相識滿天下，喜與朋友共聚，談天說地。如今在聚會中，朋友們大部分的對話也聽不到，難免感到失落。就連至愛的音樂，聽起來也是殘缺不全。幸好他性格樂觀，沒有怨天尤人。他說，有遺憾，人生才完美。

 

　　近期看到一支泰國催淚廣告，故事講述女主角的母親乃失聰人士，經已過世。她透過 Deepfake ( 深偽技術 ），利用人工智能將母親的圖像合成，二人得以在虛擬世界中重聚，讓她可以用手語表達對母親的愛意及思念。

 

（影片截圖）

（影片截圖）

 

　　現代科技，不但可改善我們的生活，更彌補了人生的遺憾。

 

泰國炸雞廣告：

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多廣告背後文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #人工智能 #泰國廣告 #科技 #廣告 #炸雞廣告 #Deepfake #催淚廣告 #遺憾

更多職場文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk