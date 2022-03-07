有時是輸在毫無政治觸覺！辦公室內為彰顯權力而胡亂出招，分分鐘惹禍上身！

（欲知前事，請看職場上「據理力爭」是好事？如何用一個問題讓對手自揭底牌？）

「野牛」走了出去，「扭紋柴」仍搞不清發生了甚麼事，他突然鐵青著口面看著我，仍強撑著說：「你們今年的公幹支出太高了！」

我沒說話。對，他是財務總監，有責任去檢視各個部門的每一項目支出，但他只是亞洲區的財務總監，而我們的預算卻是由全球編務總監批核的，我們與扭紋柴並無從屬關係。

況且負責制定和決定亞洲區整體預算的，是亞洲區MD。他若對我和野牛的公幹預算有意見，早應在呈報予美國總部前便提出，要求我們更改。而他也可以和美國總部全球編務總監，即我和野牛上司溝通，以確保我們編輯計劃既受制約，而在財務上又是可行的。

扭紋柴為了彰顯權力而「質疑」我們的公幹預算，其實是有越權之嫌；所以野牛不滿才拂袖而去，但扭紋柴似乎不明白。

野牛反應過激，確是有點不近人情，但扭紋柴不明所以，就凸顯他毫無政治觸覺了。要知道辦公室內胡亂出招，不但打擊不到對手，傷及無辜之餘，還可能惹禍上身。

他咄咄逼人之態令人生厭，但我還是向他解釋一貫以來做法，希望他明白按照公司制度，他是沒直接權限去過問我們預算。只有在我們每季或每月支出超過預算時，才需要提醒我們。

「我不管過去怎麼做！今天我是亞洲區財務部主管，便是主管亞洲區的所有財務事宜。」他高聲說，態度囂張。

在公司工作多年，從來沒有人，包括美國總部的高級行政人員，會用這種語氣和態度說話。我笑笑，甚麼也沒說。

正在他咆哮之際，野牛已經送出一封電郵，直插扭紋柴的「心臟」。