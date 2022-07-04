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04/07/2022

下屬的毛病都是主管「寵」出來！不懂帶領團隊，就別怪罪年輕人的「坦白」！

#管理 #人才管理 #職場 #辦公室貼士
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  • 潘少權

    潘少權

    資深傳媒人，為香港免費報章《晴報》創刊總編輯；曾擔任美國《讀者文摘》亞洲區中文版總編輯，負責香港、內地、台灣和東南亞出版工作。此前，在職香港經濟日報集團時為《經濟日報》副總編輯，兼任經濟日報出版社副社長，並主編《ezone》和《置業家居》等雜誌。他又是多本暢銷書，如《九七日誌之當年今日》、《駕車郊遊指南》、《百年智慧•管理經典》、《一分鐘管理》的作者。曾在中資、華資、歐資和美資公司工作，閑時外遊，喜歡讀書。

    辦公室政治

    本欄每周一更新

　　身為主管想提升年輕下屬做副手，但年輕人卻認為及時行樂重要，更譏笑上司只顧工作，毫無生活意義。

 

　　下屬有他選擇權，不過一手造成此事發生，是因為做上司的她太縱容下屬。

 

　　以推出新產品為例，她部門墨守成規，經常沿用老舊方法，市場觸覺不夠，亦不願意作出改變。雖多番建議，她都以不同理由拒絕，其中竟然以「同事未必同意，亦未必做得來」回絕我。

 

　　今天當再說出這句話時，她便知道是自己對下屬鞭策不夠，推動力亦不足，間接承認了自己是「寵壞」了下屬。

 

　　市場競爭慘烈，公司要發展、要增長，每個部門應該無時無刻絞盡腦汁去想出新點子。作為公司前沿部門做宣傳，卻是最抗拒改變部門，諷刺嗎？

 

　　「任何人想在公司內設計新產品，推動新項目，或者在舊項目上作出新包裝、新宣傳策略，皆不會受到歡迎。因為基本上人是不喜歡改變，改變會帶來不明朗，人怕自己無法控制不明朗，所以抗拒改變。」

 

　　可是他們口頭上絕不會說不改變，以免自己被認為是妨礙發展的阻力，他們會集中力量去說出改變如何不可能，因為有太多不能解決的困難，以抵銷改變的動力。

 

　　我直接和做主管的同事說，他們以負面態度去面對改變，亦不願意嘗試新鮮事物，令整個部門失去了活力，亦喪失了動力。那年輕人只是「坦白」，把所屬部門的情況說出來。

 

　　他若是我下屬，在他五年前剛入公司時，他已經在我鞭策和推動下成長。如果跟不上，相信他留不到一年。因為我是個不斷向前、永不停步的管理人，怎能容忍我的下屬在得過且過、工作像影印機般刻板的過日子呢？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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