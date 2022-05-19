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19/05/2022

盤點10個日本特別職業！「職業狐狸精」KO婚姻問題？仲有代客道歉、抹眼淚專員！你會想入行嗎？

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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　日本人向來鬼主意多多，他們不但發明很多千奇百趣的產品之外，就連職業都令人意想不到！早前日本就業情報網キャリアガーデン（Career Garden）就公開了10大特別職業，好像是「職業狐狸精」、「抹眼淚專員」等等，到底這些千奇百趣的職業是進行甚麼工作？等編者同大家揭曉啦！

 

1.    火車、電車推手︰行入啲！行入啲！

 

　　去日本旅行有沒有試過在繁忙時間去搭火車和電車呢？有的話一定會見過車廂水洩不通、經常關不了門的畫面！這個時候，火車、電車推手的職責就是將乘客和他們的個人物品安全地塞進車廂，他們亦要留意月台上乘客的一舉一動，以免有人會掉軌！大家又覺得香港需要這些「推手」幫大家一把嗎？

 

2.    撿鮪魚︰跟海產無關！

 

　　「撿鮪魚」是另一個跟火車、電車相關的行業！不要以為這裏說的「鮪魚」是指三文魚，其實是指屍體。日本人出名壓力大，不少人選擇跳軌輕生，所以就產生了這個職業來幫忙撿走因自殺離世的屍體，相信「撿鮪魚」只是一個稍為婉轉的說法。

 

3.    抹眼淚專員︰女性的福音？

 

　　你有壓力，我有壓力！日本公司「ikemeso」就看準女性市場的需求，特別提供「抹眼淚」的服務。眼淚專員主要由顏值高的男生擔任，他們會先播悲傷的影片使女生大哭宣洩情緒和釋放壓力，最後再幫忙擦乾眼淚！別覺得這個工作看上奇奇怪怪，聽講每位專員都是一位擁有專業證書的治療師來的！

 

（圖片來源︰ikemeso網站）

 

4.    道歉專員︰道歉都可請人代勞？

 

　　日本人向來都非常注重禮儀和禮節，但是有時親口說「對不起」並不是那麼容易，面子厚又或是少點勇氣都真的說不出口！日本有公司就看準這個人性的弱點，提供代客道歉的服務！代客道歉的方式包羅萬有，好像是email、打電話、面對面，甚至連流眼淚和下跪都可以！翻查網上不同的報道，不同道歉方式有不同收費，有公司代客send email或打電話就收1萬日元，而當面道歉就貴少少要2.5萬日元。你又點睇呢個服務？

 

（《半澤直樹》劇照）

 

5.    排隊專員︰專幫人排隊！

 

　　顧名思義，「排隊專員」的工作就是幫人排隊，只要有時間、耐性和腳力就可以做好呢份工！香港早前疫情嚴峻的時候，各區的社區檢測中心和流動檢測站都出現長長的人龍，聽聞當時都出現了「排隊黨」；另外，有部分本地速遞公司都有「跑腿」服務！你又有無用過這類型的服務？

 

下頁睇︰考溝通技巧／感官敏銳的特別職業

 

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