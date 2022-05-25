搵工、消費可參考！2022公平企業賞出爐！半島商品、房協獲鉑金賞！哪些食品品牌上榜？你心儀 / 工作的企業支持公平貿易嗎？（附完整名單）

有不少求職者在搵工時都傾向選擇與自身價值相符的公司，企業核心價值更成為僱主在招聘廣告上必填的一欄；如果你一向支持公平貿易，就要留意！事關香港公平貿易聯盟早前公布本年度的「公平企業賞」，想知自己心儀的公司有沒有上榜？立即來看看吧！

半島商品、房協獲鉑金賞！

為支持公平貿易，香港公平貿易聯盟早於2018年起設立「公平企業賞」，以表揚企業在推動香港公平貿易運動方面的貢獻，「公平企業賞」分別設鉑金賞、金賞、銀賞及銅賞共4個獎項，並根據「員工參與」、「推動商業夥伴參與」、「鼓勵公眾或其他公平貿易夥伴參與」或「公平貿易理念應用於核心業務」4大標準作評核。

今年一共有3間公司獲得「鉑金賞」，當中包括以自2018年起已為自家的產品成功申請國際公平貿易標籤的半島商品、曾為「公平貿易節2022」宣傳的香港房屋協會（房協）以及積極在公司內部推廣公平貿易的ASM太平洋科技；不少著名企業如嘉里建設、希慎興業和中信國際電訊等都分別榜上有名！

半島酒店旗下的半島商品有限公司現時出售的41種茶葉產品中，超過一半已獲公平貿易認證！

（圖片來源：香港公平貿易聯盟）

即睇「公平貿易賞2021／22」得獎名單：

鉑金賞

1. 半島酒店轄下半島商品

2. 香港房屋協會

3. ASM太平洋科技

金賞

1. 嘉里建設

2. 細味公平

3. 香記咖啡集團

4. 百明翰食品

銀賞

1. 冠君產業信託

2. 新創建集團

3. 希慎興業

4. 中信國際電訊（信息技術）

5. 嶺港

6. 康泉

7. Kourmet 52

銅賞

1. 啓盈科技（香港）

2. 翰群科技

3. 源生坊

4. 蕭尚健康生活

5. 阿喜皂房工作室

6. 機不雜食

資料來源：香港公平貿易聯盟