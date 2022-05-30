小心騙案！提防25個「刷單賺佣」假求職平台！騙徒招聘廣告有哪些特點？教你用「網絡釣魚詐騙搜尋器」

疫下失業率持續高企，最新的失業率升至5.4%創10個月新高，逾20萬人失業。在徬徨的日子，不少人都希望可以走捷徑「搵快錢」，一不留神就會墜入求職陷阱！近日就出現了「刷單賺佣」求職騙案，聲稱只要增加商家的瀏覽量及點擊率就可以賺取佣金，接連有市民中招，警方就整合了假求職平台名單，大家找新工作的時候一定要提高警覺！

（CyberDefender守網者Facebook 截圖）

由本月26日至29日，已經有7名男女墜入招聘「網上刷單員」騙局，損失金額由4.8萬至97萬不等。根據警方的數據，去年共接獲19249宗詐騙案件，即每30分鐘就有一宗騙案發生，你和我都好有可能成為下一個騙案受害者！

即睇25個假求職平台名單︰

1. 淘惠購

2. Umaxdata

3. Creative world

4. Cyberbiz

5. Boutir

6. Natmange

7. Shaw Theatre

8. Cloudpay

9. CG Marketing

10. 360NEO

11. AMC Theatres

12. Digital Squad

13. Sisense

14. MarkLogic （新上榜）

15. Walmart（新上榜）

16. Zendesk（新上榜）

17. Vieshow（新上榜）

18. 樂淘蕪湖（新上榜）

19. AsiaPac（新上榜）

20. Travelocity（新上榜）

21. 大眼影視（新上榜）

22. Scriptmedia（新上榜）

23. Aiaray（新上榜）

24. The egg（新上榜）

25. SDMC（新上榜）

除了提防以上的求職平台之外，大家在瀏覽招聘廣告時亦要打醒十二分精神！警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」，而且對應徵者年齡及學歷要求低，甚至不需工作經驗及履歷，亦不會提及實際職位或工作內容，只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。大家有懷疑的話，可以致電18222查詢！

同場加映︰網絡釣魚詐騙搜尋器

俗語有云，騙徒的手法層出不窮，我們要小心的又怎只有求職騙案呢？相信大家都收過不少疑似銀行、公營機構發出的可疑電郵，或是訊息內有可疑網址要求你登入！到底我們要如何判斷是否陷阱？守網者去年就推出了「網絡釣魚詐騙搜尋器」，大家登入CyberDefender.hk，輸入可疑網站或電郵地址，再按搜尋鍵，即可知道網站的風險！

（網站截圖）

（圖片來源︰CyberDefender守網者Facebook）

了解更多「刷單賺佣」騙案手法︰https://bit.ly/38xMfWK

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資料來源︰香港警隊Facebook、守網者Facebook