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06/06/2022

報稅2022｜會計師公會提供免費稅務諮詢、解答報稅奇難雜症！4個途徑發問，會計專才一連4日解答！一文睇清解答日期、聯絡方法

#打工仔 #ACCA #申報稅 #稅務諮詢 #報稅疑難 #免稅額 #職場 #報稅2022 #ACCA稅務諮詢服務 #綠色炸彈
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

　　又來到報稅日子！2021/22年度個別人士報稅表已經在6月1日寄出，大家須於報税表發出日期起的1個月內，即7月 2 日或以前填妥及交回報税表。香港的稅制雖然簡單，但是當中涉及不同的細項……到底要如何用盡免稅額？如何避免申報錯誤？不用煩，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會早前就宣布在6月尾為大家解答報稅問題，費用全免！即睇詳情啦！

 

（圖片來源︰ACCA Facebook）

 

Read More：報稅攻略2022｜「綠色炸彈」又來了！如何用盡免稅額？夫妻合併報稅不一定有利？隨時要多付逾萬元？必睇7個報稅FAQ！

 

4大途徑提交稅務問題

 

　　自1999年9月起，ACCA每年都會為市民提供免費稅務諮詢服務，而今年香港分會就將會於6月27日起至30日，一連四日解答市民報稅時遇到的疑問。即日起，大家可以通過WhatsApp、Signal、電郵或是Facebook inbox等4個途徑提交報稅問題，ACCA的專才會在6月27日至30日晚上7至9時逐一解答！

 

ACCA稅務諮詢服務的聯絡方式如下：

 

WhatsApp／Signal︰6716 1085

電郵︰hkinfo@accaglobal.com

Facebook︰https://www.facebook.com/ACCA.HongKong

 

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