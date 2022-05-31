全球智商排名2022｜104個地區平均智商大公開！香港5甲不入？日本只得第2？邊個地區攞冠軍？（附頭十位排行榜）

成日話香港人好醒目，究竟有幾醒？近日芬蘭智力測試機構Wiqtcom公布了2022年最新全球智商排名，一共統計了104個國家的平均民眾智商！當中向來有「最聰明國家」之稱的日本竟然只得第二名！哪4個亞洲國家擠身頭5名？香港又排第幾？

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台灣人最醒？香港只排第6位？

根據Wiqtcom Worldwide IQ Test的2022年最新數據，現時全球平均智商為100.53；而香港人平均智商則為110.90，比起全球平均數高得多！不過，即使比全球平均數高，香港仍是5甲不入，只得第6名，而大家最關心的第一名，竟然由台灣奪得！數據指，台灣人平均IQ為113.65；而日本人平均IQ為112.66，排第二；至於第三至五位分別是匈牙、南韓以及伊朗。

即睇全球智商排名2022頭10個國家及地區：

1. 台灣 平均智商：115.14

2. 日本 平均智商：112.67

3. 匈牙利 平均智商：111.67

4. 南韓 平均智商：111.32

5. 伊朗 平均智商：111.05

6. 香港 平均智商：110.82

7. 塞爾維亞 平均智商：110.69

8. 意大利 平均智商：110.68

9. 越南 平均智商：109.22

10. 芬蘭 平均智商：108.92

看到排名後先不要驚訝！Wiqtcom指，由於台灣參與人數較少，加上參加者似乎都是較聰明的一群，所有拉高了台灣整體平均數據，可能有誤差；而日本參與測試人數較多，數據較為準確。所以如果台灣參與人數有所上升，日本也許相應地重回榜首位置。至於匯聚全球頂級學府的英美兩國則排64以及76位，平均智商分別為97.85和96.57，不知道大家有沒有「大跌眼鏡」？

資料來源：Worldwide IQ Test